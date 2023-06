Urquiza venció a Universidad y quedan 4 juegos pendientes

Este viernes a las 22 se enfrentarán Lanteri e Hispano y el sábado a las 20 será el turno para Jáchal vs. Estrella.

Los juegos que todavía no tienen día ni horario confirmados son Ausonia vs. UVT y Estrella vs. Urquiza.

Los ocho primeros de la tabla de posiciones jugarán los Playoffs por el título y los últimos dos se cruzarán para evitar el descenso.