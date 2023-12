Una oferta del Flamengo aleja a De La Cruz de River

River es el dueño del 50% del pase de De la Cruz quien llegó al club en agosto del 2017, tiene contrato con River hasta fines del 2025 y se recupera de una molestia para poder estar el viernes 22 en la final del Trofeo Campeones.

"Con Nico (De la Cruz) hay un compromiso de venta. Ojalá no lo vengan a buscar. Seguramente se lo lleven. Es un jugador de jerarquía, de características mixtas, siempre está ahí", reconoció Martín Demichelis tras la derrota del sábado pasado ante Rosario Central.

La trayectoria de Nicolás De la Cruz

Nicolás De la Cruz surgió en Liverpool de Uruguay y en agosto del 2017 llegó a River donde acumula 9 títulos oficiales: Copa Argentina 2017 y 2019; Supercopa Argentina 2017 y 2019; Liga Profesional 2021 y 2023; Trofeo de Campeones 2021; Copa Libertadores 2018 y Recopa Sudamericana 2019.

En la selección de Uruguay jugó en Sub 17, Sub 18 y Sub 20 (fue campeón Sudamericano) y en la mayor suma 24 partidos entre los que jugó la Copa América 2021 y el Mundial Qatar 2022.