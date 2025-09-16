Un rugbista argentino murió en medio de un partido en Paraguay

Desde la fiscalía pidieron que ambos clubes entreguen las grabaciones completas del partido para observar si durante el mismo hubo algún tipo de acción antideportiva que pudiera tener que ver con el fallecimiento del rugbier.

"Desde la Unión de Rugby del Paraguay expresamos nuestro profundo dolor ante el fallecimiento del jugador Esteban Racca. En este momento tan difícil, expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos, compañeros de equipo y a toda la comunidad del rugby. Estamos colaborando estrechamente con las autoridades competentes desde el momento de lo ocurrido", indica el comunicado de la URP con el que despidieron a Racca.

image

"Con profundo dolor despedimos a nuestro compañero Esteban Racca. Hoy el rugby nos recuerda lo frágil de la vida. Tu entrega, tu pasión y tu amistad quedarán por siempre en nuestra memoria y en la historia de este club. Acompañamos a su familia, amigos y a toda la familia rugbier en este momento de tristeza. Descansá en paz, hermano de la ovalada", expresaron desde el club donde jugaba el hombre de 41 años.