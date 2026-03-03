"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Costa Rica

Un argentino asumió como DT de Costa Rica con vistas al 2030

Costa Rica, afuera del Mundial 2026, presentó a Fernando "Bocha" Batista como nuevo entrenador de la selección. El argentino llega tras su paso por Venezuela.

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) presentó este lunes al exjugador argentino Fernando "Bocha" Batista como su nuevo director técnico de cara a la clasificación a la Copa del Mundo de la FIFA 2030.

El presidente de la federación costarricense, Osael Maroto, fue el encargado de darle la bienvenida al estratega argentino frente a la prensa local, que fue citada en el Teatro 1887 del Centro Nacional de la Cultura (Cenac) en el centro de San José, la capital tica.

Durante su presentación oficial, Batista aseguró que está ilusionado y emocionado por asumir este nuevo reto, luego de que no logró clasificar a la selección de Venezuela al próximo Mundial de 2026, tras quedar sin la opción de repechaje en la eliminatoria sudamericana.

Te puede interesar...

También enfatizó que durante su proceso al frente de la selección costarricense todos los futbolistas pueden ser tomados en cuenta, al tiempo que adelantó que conversará con el veterano guardameta Keylor Navas, quien podría ser convocado debido a su trayectoria y liderazgo dentro seleccionado costarricense.

"Todos van a tener su oportunidad cuando empecemos a trabajar. Después veremos la actualidad y el momento de cada uno. Sí creo mucho en la conexión entre selección mayor y juveniles, porque es lo que nos va a dar a nosotros los posibles jugadores que van a vestir la camiseta de la selección", dijo Batista, quien además cuenta con la experiencia de haber dirigido las selecciones Sub-20 y Sub-23 de Argentina.

Pese a que su experiencia reciente al frente de Venezuela no terminó en la clasificación de la "vinotinto" a la Copa del Mundo, Batista consideró que llega con gran experiencia para asumir el reto de estar al frente de una selección que tampoco jugará el próximo Mundial de México, Estados Unidos y Canadá este año.

"Me llega en un momento bueno, adquiriendo cada vez más experiencia, con un recorrido importante en distintas selecciones que me han hecho crecer muchísimo y preparado para el reto de este proyecto que inicia hoy. Estoy muy entusiasmado y preparado para lo que viene", afirmó.

FUENTE: Noticias Argentinas

Temas

Te puede interesar