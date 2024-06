Tres sanjuaninos correrán el Desafío Ruta 40 en El Villicum

Con un total de 115 participantes, la carrera contará con 3.057 kilómetros de recorrido entre tramos de enlace y competencia, de los cuales, 1.792 kilómetros serán exclusivos de carrera, y con la presencia de los mejores pilotos del mundo en cuatro categorías: motos, cuatriciclos, UTV y autos.

Motos

En motos nos representará el campeón mundial 2023, el salteño Luciano Benavidez, del Husqvarna Factory Racing, que batallará frente a figuras de la talla del británico Sam Sunderland o el australiano Daniel Sanders, ambos del Red Bull GasGas Factory Racing. Otra marca que trae grandes figuras es Honda, con el chileno Pablo Quintanilla, los norteamericanos Ricky Brabec y Skayler Howes, el español Tosha Schareina y el francés Adrien Van Beveren. A ellos podemos sumar al histórico David Casteu (KTM), y los pilotos de Hero Motorsport, como el chileno José Ignacio Cornejo y el botsuano Ross Branch.

Comienza el Desafío Ruta 40 que llegará a San Juan el próximo martes

Válido por la 4ª fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid, el Desafío Ruta 40 comienza su 12ª edición en nuestro país, y en este 2024 la competencia largará en Córdoba, pasará por San Juan y La Rioja y finalizará nuevamente en Córdoba.

La competencia llegará a San Juan el martes 4 de junio en la etapa 2, proveniente desde Córdoba. La llegada será al campamento que estará ubicado en el Circuito San Juan Villicum. Al día siguiente se realizará la Etapa 3 íntegramente en nuestra provincia, para dejar San Juan el jueves 6 con la largada de la Etapa 4: San Juan – La Rioja. Los recorridos y lugares de espectadores, serán dados a conocer por la organización, un día antes de iniciar su recorrido.

El público sanjuanino podrá visitar el campamento ubicado en el paddock del Villicum, con ingreso libre y gratuito, los días martes 4 y miércoles 5, pero solamente en horario de 11 a 19 hs.

Cuatriciclos

Los cuatriciclos correrán su último año de competencia, ya que al igual que en el Dakar, en el Mundial FIA de Rally raid la categoría también desaparecerá en el 2025. El principal referente entre los 17 participantes es el argentino Manuel Andújar, ganador de dos ediciones (2021 y 2024) del Dakar. El oriundo de Lobos, Buenos Aires, no la tendrá fácil, ya que tendrá que ganarle al polaco Kamil Wisniewski o al brasileño Marcelo Medeiros, entre otros.

UTV

Denominados como Side by Side (SSV), el Desafío Ruta 40 marcará una lucha entre dos marcas: los Can Am y los Taurus, mientras que Polaris presentará solo el auto del italiano Enrico Gaspari. El lituano Rokas Baciuska (Can Am Maverick X3), es uno de los principales rivales de los Taurus T3 Max del cordobés Nicolás Cavigliasso o del brasileño Marcelo Gastaldi, a los que se les sumarán Nazareno López o David Zille en clase T3.1. En categoría SSV serán protagonistas los Can Am del saudí Yasir Seaidan o el brasileño Rodrigo Luppi.

Autos

En autos la presencia del Príncipe Qatarí Nasser Al-Attiyah, figura rutilante a nivel mundial, bicampeón mundial 2022 y 2023 y cinco veces ganador del Dakar que llega al DR40 con un Hunter Prodrive. Toyota viene muy bien armado para dar pelea con el saudí Yazeed Al Rajhi, el kazajo Denis Krotov y el mendocino Juan Cruz Yacopini, mientras que el team Toyota Gazoo, alistará al brasileño Lucas Moraes y al joven norteamericano Seth Quintero. En cuanto a Mini Cooper, solo tendrá un auto en esta competencia, y es el del mendocino Sebastián Halpern.

Sanjuaninos en el Ruta 40

Un piloto y dos navegantes serán los representantes locales en esta competencia. De ellos, un binomio es íntegramente sanjuanino con Leandro López como piloto y Daniel López como navegante, con un UTV Can Am Maverick X3 de la categoría Open Dakar y que alista Héctor Vische. Será la primera participación del piloto, ya que su navegante cuenta con amplia experiencia en este tipo de competencia, que incluye Dakar, SARR, Canav y por supuesto, DR40. Por su parte Leandro, conocido como “Carabina”, viene de ganar el campeonato mendocino de Rally raid 2023, y el fin de semana pasado se adjudicó la categoría UTV en el rally de La Rioja en Chamical.

El tercer sanjuanino es Lisandro Sisterna, que navegará al chubutense Nazareno López, ambos con vasta experiencia en Rally Raid, siendo en esta oportunidad, su tercera participación como binomio, ya que lograron dos podios en el SARR, South American Rally Race en 2022 (2º) y en el 2023 (3º). Estarán a bordo de un Taurus T3 Max, que ambos aún no conocen, pero que tendrán oportunidad de probar antes de iniciar la competencia, y en el prólogo de mañana domingo.

Cronograma

1 junio - Verificaciones Córdoba

2 junio - Prólogo Córdoba - 16 km

3 junio - Etapa 1: Córdoba – Córdoba 466 km

4 junio - Etapa 2: Córdoba – San Juan 497 km

5 junio - Etapa 3: San Juan – San Juan 390 km

6 junio - Etapa 4: San Juan – La Rioja 509 km

7 junio - Etapa 5: La Rioja – Córdoba 207 km