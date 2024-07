Top Race: Felippo ganó la sexta fecha en Buenos Aires

Luego del triunfo, Felippo analizó: “Venía complicado frenando, pero por ahí me estaba cuidando de más. En el final me mantuve cubriendo la curva y sabía que no me iban a poder pasar”, y agregó: “No era merecida la posición que teníamos en el campeonato para lo que veníamos haciendo”.

Aldrighetti, por su parte, reconoció que “Kevin y Josito defendieron muy bien. Fui toda la carrera a fondo y traté de seguirlo a Felippo, pero el que viene adelante siempre tiene un plus. Intenté por adentro y por afuera, pero nunca me dio”. Y reconoció: “Fue un carrerón, el segundo puesto me sirve”.

Por último, Di Palma, que se acercó a Rossi en el campeonato, dijo: “Hicimos una buena largada. Fue una carrera muy al límite. Pude haber superado a Facu en algunas situaciones, tuvo algunos errores y no los pude aprovechar”.

Con este resultado, Rossi continúa como puntero del campeonato mientras va en busca de su tercer título en la categoría, tras los conseguidos en 2019 y 2020, cuando corría para Toyota.

La próxima fecha del campeonato de Top Race será el 18 de agosto, con circuito a confirmar.

Así quedaron las posiciones en la sexta fecha del Top Race:

1- Felippo: 31.48,858

2- Aldrighetti: +0,406

3- Di Palma: +0,557

4- Guerra: +1,433

5- Rossi: +2,142

6- Bonnin: +19,035

7- Ciarrocchi: +20,744

8- Stang: +21,342

9- Morillo: +35,157

10- Chiriano: +52,367