La jornada comenzó con la dos tandas de entrenamientos. En la primera de ellas realmente se estuvo lejos, ya que el puesto 29º a 2,879 seg de la punta, estaba lejos de los tiempos de los líderes. En la segunda tanda esta diferencia se pudo disminuir a 1,359 seg y en el 19º lugar, parecía enderezar un poco el rumbo, sin embargo, un mejor tiempo no llegó en clasificación:“El sábado no fue muy positivo. No se si por la goma, no tuvimos una buena clasificación, ya que no estábamos para estar en esta posición, estábamos para estar un poco más adelante, pero bueno, habrá que remar mañana” comentó el sanjuanino luego de clasificar en el 20º puesto a 1,324 seg del mejor tiempo logrado por Agustín Martínez con Ford.