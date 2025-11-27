Tijanovich usó las redes sociales para despedirse de San Martín

Tijanovich, con mucho rodaje de la mano de Romagnoli, decidió despedirse a través de las redes sociales. El delantero escribió: “Hoy me toca despedirme de este club que me abrió las puertas, que me ayudó a seguir creciendo como jugador y persona, no pudimos cumplir el objetivo y el deseo que teníamos todos, por eso les pido disculpas a cada hincha. Me quedo con la entrega y valor en el camino recorrido, eso nos llevó a luchar hasta el final. Gracias a cada persona que me brindó su apoyo, sepan que dejé todo de mí por este club. Guardaré estos recuerdos en mi para siempre, conocí gente maravillosa y una ciudad hermosa. Gracias @casanmartinsj”.