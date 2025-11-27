"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > San Martín

Tijanovich usó las redes sociales para despedirse de San Martín

San Martín tendrá muchas bajas luego del descenso a la Primera Nacional. Tras el regreso a las prácticas llegaron las primeras salidas y negocian por otras.

San Martín comienza a desarmar su plantel el duro golpe del descenso. El Verdinegro perdió la categoría y perderá muchos jugadores que vistieron la camiseta durante este año. Las primeras bajas confirmadas fueron las de Nicolás Watson, Diego González, Federico Anselmo, Jonathan Menéndez y Horacio Tijanovich.

Tijanovich, con mucho rodaje de la mano de Romagnoli, decidió despedirse a través de las redes sociales. El delantero escribió: “Hoy me toca despedirme de este club que me abrió las puertas, que me ayudó a seguir creciendo como jugador y persona, no pudimos cumplir el objetivo y el deseo que teníamos todos, por eso les pido disculpas a cada hincha. Me quedo con la entrega y valor en el camino recorrido, eso nos llevó a luchar hasta el final. Gracias a cada persona que me brindó su apoyo, sepan que dejé todo de mí por este club. Guardaré estos recuerdos en mi para siempre, conocí gente maravillosa y una ciudad hermosa. Gracias @casanmartinsj”.

Te puede interesar...

Embed - Tijanovich Horacio on Instagram: "Hoy me toca despedirme de este club que me abrió las puertas, que me ayudó a seguir creciendo como jugador y persona, no pudimos cumplir el objetivo y el deseo que teníamos todos, por eso les pido disculpas a cada hincha. Me quedo con la entrega y valor en el camino recorrido, eso nos llevó a luchar hasta el final. Gracias a cada persona que me brindó su apoyo, sepan que dejé todo de mí por este club. Guardaré estos recuerdos en mi para siempre, conocí gente maravillosa y una ciudad hermosa. Gracias @casanmartinsj "
View this post on Instagram

El plantel volvió a entrenar a puertas cerradas esta semana y en las próximas horas podrían conocerse nuevas desvinculaciones. Casi todo el plantel tiene contrato hasta diciembre y también analizarán las situaciones de aquellos que el vínculo culmina en el 2026.

Temas

Te puede interesar