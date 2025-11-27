San Martín comienza a desarmar su plantel el duro golpe del descenso. El Verdinegro perdió la categoría y perderá muchos jugadores que vistieron la camiseta durante este año. Las primeras bajas confirmadas fueron las de Nicolás Watson, Diego González, Federico Anselmo, Jonathan Menéndez y Horacio Tijanovich.
Tijanovich usó las redes sociales para despedirse de San Martín
