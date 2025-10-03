Barcelos, Barcelona y Sporting aseguraron su lugar en semis

San Jorge: Emiliano Romero (1)
Barcelos: Kyllian Gil (1), Carlos Ramos (1), Miguel Vieira (1), Miguel Rocha (2), Franco Ferruccio (2), Iván Morales (1).
• Grupo B: Melbourne (Australia) 2 – 3 Centro Valenciano (Argentina)
Melbourne: Matías Aciar (2)
Valenciano: Franco Gómez (1), Víctor Carrazco (1), Jaime Reinoso (1)
• Grupo A: Andes Talleres (Argentina) 2 - 8 Sporting (Portugal)
Andes Talleres: Nicolás Lombardi (1) Enrique Muzzio (1)
Sporting Lisboa: Rafael Bessa (1) Diogo Barata (1) Danilo Rampulla (1) Alessandro Verona (1) Roc Pujadas (1) Facundo Navarro (1) Santiago Honório (1) Henrique Magalhaes (1)
• Grupo A: FC Barcelona (España) 4 - 3 Olimpia (Argentina)
Barcelona: Pablo Alvarez (1), Ferran Font (1) Sergi Aragones (1) Eloi Cervera
Olimpia: Gonzalo Acosta (1) Federico Ortiz (1) Federico Carrion (1)