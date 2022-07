Social, Colón, Sarmiento y Olimpia ganaron sus partidos

Olimpia, séptimo en la tabla, superó 3 a 2 a Caucetera con goles de Federico Pena, Francisco Bielsa y Lucas Tabarelli. Gonzalo Sesé y Francisco Giménez convirtieron para los del Este.

Los otros resultados del miércoles fueron: Estudiantil 4 – Barrio Rivadavia 4, Colón 6 – Media Agua 3 y Médano de Oro 2 – Sarmiento 10.

La fecha se completará el viernes a las 21.30 con Aberastain vs. Huarpes, SEC vs. Hispano, Lomas vs. Richet, Valenciano vs. UVT y Estudiantil S23 vs. Bancaria.