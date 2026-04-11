Sinner venció a Zverev y se metió en la final de Montecarlo

Este encuentro le permitió a Sinner extender su paternidad sobre el alemán, a quien ahora aventaja 9-4 en el historial y además se quedó con la victoria en los últimos ocho enfrentamientos.

Como si esto fuera poco, Sinner lo eliminó en los últimos cuatro torneos de Masters 1000, todos ellos en semifinales y sin ceder sets: 6-0 y 6-1 en París, 6-2 y 6-4 en Indian Wells, 6-3 y 7-6(4) en Miami y 6-1 y 6-4 en Montecarlo.

De esta manera, Sinner también mantiene vivas sus chances de terminar la semana como número 1 del mundo y para que esto ocurra debería cumplirse alguno de los siguientes dos escenarios. Uno de ellos es que el italiano se quede con el título en Montecarlo sin importar quien sea su rival y el otro es que el español Carlos Alcaraz pierda en la otra semifinal ante el monegasco Valentin Vacherot.