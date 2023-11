"Si las cosas salen como uno cree, voy a ser el próximo técnico de Boca"

"Siempre dije que mi sueño es dirigir Boca y hoy estoy con esa posibilidad, de que Andrés Ibarra me haya tenido en consideración. Saben cómo soy. En todo este tiempo han pasado otros presidentes, y nunca estuve en consideración ni me llamaron ni me propusieron", sostuvo el DT del "Calamar", que tiene chances de jugar los cuartos de final del certamen.

En la semana, Ibarra, que en la fórmula con Mauricio Macri contra la oficialista de Juan Román Riquelme y Amor Ameal, reveló que le ofrecerá el cargo al "Titán".