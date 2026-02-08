"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Los Pumas

Seven de Perth: Los Pumas sumaron dos victorias y finalizaron quintos

Tras un sábado que culminó con tres derrotas, Los Pumas regresó este domingo a la senda del triunfo ante Francia (47-12) y España (24-19).

Los Pumas 7’s, seleccionado argentino de rugby, finalizaron este domingo con dos victorias ante Francia y España en el Seven de Perth en el marco de la cuarta etapa del Circuito Mundial, tras un complicado primer día.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el conjunto albiceleste de la categoría se impuso ante los galos por 47-12, mientras que ante la roja el encuentro fue más reñido e hicieron lo propio por 24-19.

El elenco comandado por Santiago Gómez Cora inició la jornada de domingo ante los franceses, duelo en el que consiguió un amplio triunfo para recuperar confianza tras las caídas consecutivas ante Fiji (26-10), Sudáfrica (19-12) y España (26-19) durante el pasad sábado.

Te puede interesar...

Pedro De Haro por duplicado, Gregorio Pérez Pardo, Marcos Moneta, Santiago Vera Feld, Valentín Maldonado y Juan Patricio Batac fueron los encargados de anotar los tries. En tanto, Luciano González, Santiago Vera Feld (2), Pedro De Haro, Valentín Maldonado, Eliseo Morales se ocuparon de las conversiones.

Los Pumas lograron sacar una contundente diferencia en el cotejo debido a la temprana expulsión de Andy Timo en el combinado galo por un duro tackle frente a Marcos Moneta, a los 3 minutos del primer tiempo.

Más adelante, Argentina se medía ante España buscando alcanzar el quinto puesto y queriendo la revancha de lo que había sido la derrota del sábado. Marcos Moneta, Matteo Graziano, Pedro De Haro, Luciano González hicieron los tries, mientras que el propio González y Santiago Vera Feld sumaron puntos desde la conversión.

El parejo encuentro tuvo su desenlace en el tramo final del mismo con un try de Luciano González, uno de los referentes del combinado nacional que busca recuperar la gloria alcanzada en años anteriores.

Ahora, Los Pumas 7´s deberán prepararse para la próxima cita del certamen que tendrá lugar en Vancouver, Canadá entre el 7 y 8 de marzo, lugar donde el seleccionado argentino se consagró en las últimas cuatro ediciones.

Por su parta, Sudáfrica culminó primera tras vencer 21-19 a Fiji, que finalizó segunda, mientras que Australia, anfitriones del evento, ganaron por 12-10 ante Nueva Zelanda para completar el podio.

FUENTE: Noticias Argentinas

Temas

Te puede interesar