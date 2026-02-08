Seven de Perth: Los Pumas sumaron dos victorias y finalizaron quintos

Pedro De Haro por duplicado, Gregorio Pérez Pardo, Marcos Moneta, Santiago Vera Feld, Valentín Maldonado y Juan Patricio Batac fueron los encargados de anotar los tries. En tanto, Luciano González, Santiago Vera Feld (2), Pedro De Haro, Valentín Maldonado, Eliseo Morales se ocuparon de las conversiones.

Los Pumas lograron sacar una contundente diferencia en el cotejo debido a la temprana expulsión de Andy Timo en el combinado galo por un duro tackle frente a Marcos Moneta, a los 3 minutos del primer tiempo.

Más adelante, Argentina se medía ante España buscando alcanzar el quinto puesto y queriendo la revancha de lo que había sido la derrota del sábado. Marcos Moneta, Matteo Graziano, Pedro De Haro, Luciano González hicieron los tries, mientras que el propio González y Santiago Vera Feld sumaron puntos desde la conversión.

El parejo encuentro tuvo su desenlace en el tramo final del mismo con un try de Luciano González, uno de los referentes del combinado nacional que busca recuperar la gloria alcanzada en años anteriores.

Ahora, Los Pumas 7´s deberán prepararse para la próxima cita del certamen que tendrá lugar en Vancouver, Canadá entre el 7 y 8 de marzo, lugar donde el seleccionado argentino se consagró en las últimas cuatro ediciones.

Por su parta, Sudáfrica culminó primera tras vencer 21-19 a Fiji, que finalizó segunda, mientras que Australia, anfitriones del evento, ganaron por 12-10 ante Nueva Zelanda para completar el podio.