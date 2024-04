¿Se repite el clásico entre Real Madrid y Barcelona por el "gol fantasma"?

Resumen de la victoria de Real Madrid por 3 a 2 ante Barcelona

Embed - ¡AGÓNICA REMONTADA REAL EN EL CLÁSICO PARA ACARICIAR LA LIGA! | R. Madrid 3-2 Barcelona | RESUMEN

Xavi protestó contra "el gol fantasma" de Barcelona ante Real Madrid

Xavi Hernández, entrenador de Barcelona, no se quedó callado y se mostró en desacuerdo con las decisiones interpretativas de los árbitros en estas situaciones particulares; claro, la tecnología podría solucionar las cosas, pero Javier Tebas, presidente de La Liga, se niega a su incorporación. "Ayer me preguntaron por el árbitro, dije que ojalá pasara desapercibido y acertara... pues ninguna de las cosas. Mi sensación es de injusticia máxima. No ha sido justo el encuentro. No puedo engañar a nadie, y menos a la afición", declaró el DT. "Es una vergüenza que no haya tecnología de gol. Si queremos ser la mejor Liga del mundo, hay que avanzar. Hay que tener la tecnología", completó.