Los otros resultados del sábado fueron: Unión 0 – Sarmiento 1 y Las Águilas 1 – Atenas 4.

La fecha, que había comenzado el viernes con el triunfo de Trinidad ante Sarmiento, se completará el domingo con: Colón vs. Villa Obrera, Marquesado vs. Picón, Alianza vs. Aramburu y Palermo vs. 9 de Julio.