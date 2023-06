San Martín, Desamparados, Palermo y Marquesado, a semis

Alianza, el líder de la zona B, perdió 2 a 1 como local ante Marquesado. Las del Far West se hicieron fuerte en Santa Lucía y dieron una de las sorpresas del fin de semana.

San Martín, el único que ganó como local, fue el que consiguió la victoria más cómoda de los cuartos de final. Goleó 5 a 0 a Trinidad en Concepción y se metió, una vez más, entre los cuatro mejores.

Desamparados dejó en el camino a Aramburu y sigue soñando con la clasificación. Fue triunfo 2 a 0 para las Víboras en cancha de Rivadavia.

Los cruces de semifinales, que todavía no fueron programados, serán Desamparados vs. Palermo y San Martín vs. Marquesado.