River aseguró su clasificación a octavos con una goleada

La goleada "millonaria" complicó a Colo Colo porque tiene la misma cantidad de puntos que Fortaleza, de Brasil (7) y quedó tercero por diferencia de gol (0 contra -3). Se enfrentarán en la última fecha, en Santiago, en busca del segundo pasaje de la zona, el miércoles 25 de mayo desde las 19.

Ese mismo día y en igual horario River cerrará su participación en esta ronda inicial del certamen recibiendo al peruano Alianza Lima (1 punto), celebrando además en esa jornada su cumpleaños número 121.

River hizo la diferencia en el segundo tiempo. El gol de Palavecino, en los minutos finales de la primera etapa, le otorgó la tranquilidad necesaria para construir la goleada.

El último campeón del fútbol argentino acumuló bajas en la semana entre lesionados y casos de coronavirus positivos, que por ejemplo hicieron que Ezequiel Centurión reemplace al histórico Franco Armani en el arco.

El joven arquero se lució con una gran tapada ante el,argentino ex Vélez Sarsfield Juan Lucero, en la media hora del segundo tiempo, pero no tuvo mucho más trabajo.

El equipo de Marcelo Gallardo careció de fútbol en el inicio. Le costó encontrar los espacios, las salidas desde el fondo eran imprecisas, y su primera ocasión de riesgo resultó un cabezazo de Martínez, tras un tiro de esquina.

Colo Colo, con un incisivo mediapunta como el también argentino Pablo Solari, buscó lastimar por la zona de Emanuel Mammana. El defensor exhibió dudas y fue protagonista de una jugada que el equipo chileno reclamó por supuesta infracción a Lucero en el área. El propio delantero argentino tuvo el gol poco después, pero Paulo Díaz, el nuevo capitán riverplatense, se lo impidió con una salvada.

Palavecino sacó rédito de una falla del defensor Maximiliano Falcón para adelantar a River en el marcador y el "Millonario" aprovechó ese envión anímico.

Un River sin el suspendido Enzo Pérez, el arquero héroe hace un año frente al colombiano Independiente Santa Fe, creció en el juego. Enzo Fernández y Nicolás De La Cruz tuvieron mayor participación, con aportes de Bruno Zuculini.

Julián Álvarez generó peligro, exigió a Brayan Cortés en el comienzo del segundo tiempo, y luego Gabriel Costa, con una gran jugada individual, tuvo el empate, pero su remate dio en el palo.

Álvarez le ganó a Falcón en velocidad, la pelota quedó en poder de Enzo Fernández y el centro recayó en De La Cruz, quien sólo tuvo que empujarla al gol.

De ahí en más, fue todo de River. Con juego asociado y mayor precisión en los pases. Colo Colo quedó estático y así llegaron los goles de Martínez y Barco.

Cortés impidió que la ventaja en el marcador fuese mayor con tapadas ante Álvarez, en dos ocasiones, y Enzo Fernández.

¡EL MILLONARIO APLASTÓ AL CACIQUE Y SE METIÓ EN OCTAVOS! | River 4-0 Colo Colo | RESUMEN

River se recuperó con creces después de la sorpresiva eliminación de la Copa de la Liga Profesional, a manos de Tigre. A pesar de las ausencias, sacó adelante un partido que se presentaba riguroso en la previa.

El equipo de Gallardo ya está en octavos y vuelve a creer. Es el cuarto argentino clasificado anticipadamente junto a Estudiantes de La Plata, Talleres de Córdoba y Colón de Santa Fe.

Síntesis

River: Ezequiel Centurión; Emanuel Mammana, Paulo Díaz, David Martínez y Milton Casco; Bruno Zuculini; Enzo Fernández, Agustín Palavecino, Nicolás De la Cruz y Esequiel Barco; y Julián Álvarez. DT: Marcelo Gallardo.

Colo Colo: Brayan Cortés; Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor y Gabriel Suazo; César Fuentes y Esteban Pavez; Leonardo Gil; Gabriel Costa, Juan Martín Lucero y Pablo Solari. DT: Gustavo Quinteros.

Gol en el primer tiempo: 41m. Palavecino (R).

Goles en el segundo tiempo, 7m. De La Cruz (R); 21m. Martínez (R) y 23m. Barco (R).

Cambios en el segundo tiempo: 18m. Bruno Gutiérrez por Gil (C); 25m. Santiago Simón por Palavecino (R); 30m. Marcos Bolados por Solari (C) y Carlos Villanueva por Costa (C); 38m. José Paradela por Barco (R) y Andrés Herrera por Mammana (R); 41m. Braian Romero por De La Cruz (R) y Daniel Gutiérrez por Amor (C).

Amonestados: Opazo (C)

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay)

Estadio: Antonio V. Liberti, Mas Monumental