El domingo 12 de octubre, un grave accidente conmocionó a los vecinos de Rawson y Pocito. Un nene de 11 años, identificado como Yutiel, fue atropellado por una camioneta Ford EcoSport mientras se desplazaba en bicicleta sobre Calle 5. El impacto fue tan violento que el menor debió ser trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde ingresó con politraumatismos y un traumatismo encéfalo craneano (TEC) severo. Su estado era crítico y los médicos tuvieron que intubarlo para mantenerlo con respiración asistida.
Yutiel, el niño atropellado, mejora tras días críticos y su familia pide ayuda
El pequeño de 11 años que fue embestido por una camioneta en Calle 5 salió de terapia intensiva y continúa recuperándose. Sus familiares lanzaron una rifa solidaria para afrontar los gastos.