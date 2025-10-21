"
Yutiel, el niño atropellado, mejora tras días críticos y su familia pide ayuda

El pequeño de 11 años que fue embestido por una camioneta en Calle 5 salió de terapia intensiva y continúa recuperándose. Sus familiares lanzaron una rifa solidaria para afrontar los gastos.

El domingo 12 de octubre, un grave accidente conmocionó a los vecinos de Rawson y Pocito. Un nene de 11 años, identificado como Yutiel, fue atropellado por una camioneta Ford EcoSport mientras se desplazaba en bicicleta sobre Calle 5. El impacto fue tan violento que el menor debió ser trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde ingresó con politraumatismos y un traumatismo encéfalo craneano (TEC) severo. Su estado era crítico y los médicos tuvieron que intubarlo para mantenerlo con respiración asistida.

Tras varios días en terapia intensiva pediátrica, Yutiel comenzó a mostrar signos de mejoría y fue trasladado a una sala común, una noticia que trajo alivio a su familia. Sin embargo, el niño aún enfrenta un proceso largo de recuperación.

Según contó su madre, deberá someterse a una operación en una de sus piernas, donde sufrió la fractura del fémur. Para ello, están a la espera de una prótesis especial que permitirá finalmente realizar la intervención. Además, el pequeño presenta secuelas neurológicas derivadas del golpe, por lo que recibe tratamiento médico y acompañamiento psicológico.

En medio de esta difícil situación, y debido a que sus padres no pueden trabajar mientras acompañan su recuperación, los familiares de Yutiel organizaron una rifa solidaria para cubrir gastos médicos y de cuidado diario. Los fondos se destinan a la compra de cremas especiales, pañales y alimentos, entre ellos yogures, recomendados para su dieta.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo al alias ROXI.MP5, correspondiente a Julia Alejandra Rodríguez, abuela del niño. Cada número tiene un valor de $5.000.

En cuanto a su evolución, su mamá, Daina, explicó que Yutiel “ya comenzó a comer por sí solo y respondió favorablemente en algunos aspectos”. Además, detalló que “la operación previa por una lesión en un vaso sanguíneo fue exitosa y está bajo control”.

Sin embargo, aclaró que el proceso recién comienza: “Esto pasó hace apenas una semana, y todavía queda mucho camino”, expresó con esperanza.

Respecto a la investigación del hecho, la familia confirmó que ya fue identificada la mujer que conducía la camioneta que embistió al menor. “De eso se está encargando mi abogado”, indicó Daina, aunque por el momento no trascendieron detalles sobre el avance de la causa judicial.

