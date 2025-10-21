Yutiel, el niño atropellado, mejora tras días críticos y su familia pide ayuda

En medio de esta difícil situación, y debido a que sus padres no pueden trabajar mientras acompañan su recuperación, los familiares de Yutiel organizaron una rifa solidaria para cubrir gastos médicos y de cuidado diario. Los fondos se destinan a la compra de cremas especiales, pañales y alimentos, entre ellos yogures, recomendados para su dieta.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo al alias ROXI.MP5, correspondiente a Julia Alejandra Rodríguez, abuela del niño. Cada número tiene un valor de $5.000.

En cuanto a su evolución, su mamá, Daina, explicó que Yutiel “ya comenzó a comer por sí solo y respondió favorablemente en algunos aspectos”. Además, detalló que “la operación previa por una lesión en un vaso sanguíneo fue exitosa y está bajo control”.

Sin embargo, aclaró que el proceso recién comienza: “Esto pasó hace apenas una semana, y todavía queda mucho camino”, expresó con esperanza.

Respecto a la investigación del hecho, la familia confirmó que ya fue identificada la mujer que conducía la camioneta que embistió al menor. “De eso se está encargando mi abogado”, indicó Daina, aunque por el momento no trascendieron detalles sobre el avance de la causa judicial.