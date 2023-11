Riquelme rompió el silencio: dolor por la derrota y confirmación del DT

Por otra parte, Román reveló que Frank Fabra "llegó llorando al entrenamiento" de este lunes, luego de su expulsión en el Maracaná, y le agradeció a los jugadores que lograron que su mamá viajara a Brasil para ver un partido de fútbol.

A continuación, las mejores frases de Román:

La caída frente a Fluminense y la renuncia de Almirón: "Estamos dolidos, pero muy agradecidos por la ilusión que nos dieron a los hinchas en toda la temporada. Esto es deporte, fútbol y gana uno solo. Era importante llegar a la final. Soñábamos y deseábamos ganar la final. Felicitamos a Fluminense que logró quedarse con la Copa. Nosotros tenemos que seguir adelante. Muy agradecidos a los jugadores y cuerpo técnico, que dejó de trabajar en nuestro club por decisión propia. Pensábamos que íbamos a seguir hasta el final. Les deseamos toda la suerte del mundo".

"Estamos ya pensando en el partido del miércoles y con mucha ilusión en lo que viene".

"Logramos jugar los 13 partidos de la Copa. Siempre la queremos ganar, es importante llegar a la final. Se hizo un gran trabajo, pero siempre hay cosas por mejorar. Como club, como equipo. Vamos por el buen camino y es una maravilla. El hincha tiene que estar dolido, queríamos verlos festejar y ganar la Copa para nuestro club y el fútbol argentino".

El apoyo de los hinchas en Río de Janeiro: "Lo de los nuestros hinchas es normal. No es sorprendente ni raro. Era sorprendente si iba poca gente. Eso habla por sí solo. Nosotros somos el club más grande de Sudamérica, sin ninguna duda. Es por culpa de nuestros hinchas. Nos hicieron vivir una experiencia inolvidable y estamos muy agradecidos por el cariño. Llevamos cuatro años en el club y cada partido, La Bombonera volvió a ser una fiesta, una cancha de fútbol. Los nenes están contentos".

La confirmación de Herrón como DT: "Hasta el final de la temporada, el entrenador será Mariano (Herrón) con Walter Pico y Morel Rodríguez".

El análisis de la final: "Voy a hablar como hincha. Fue una final, donde los dos tuvieron mucho cuidado. Se arriesgó poco. Tengo que felicitar a Fluminense porque fue un poquito mejor que nosotros. Ganó merecidamente".

La expulsión de Fabra: "Lo de Frank, nada. Pasaron dos días y hoy llegó llorando al entrenamiento. Bajó de su auto, pasó caminando y con gorra llorando. Él quiere mucho a nuestro club e hizo mucho para llegar a la final. Fue el mejor contra Racing y Palmeiras en La Bombonera. Fue fundamental en estos cuatro años. Hizo uno de los goles más lindo que vi en mi vida, en la cancha de Vélez contra Rosario Central. Es un fuera de serie. Se equivoca como todos. Imaginate cómo está. Habla bien de él. Hay que tener paciencia y levantarse".

La charla con el plantel: "Con los jugadores tenemos una relación muy buena. Hablamos muy seguido".

"Tuvimos una charla con el grupo y les agradecimos por llevarnos a la final. La Copa es lo máximo y la queríamos ganar".

"Vivimos acá adentro, somos una familia. Hablé con todos. Tengo la suerte de que con los muchachos hablamos mucho. Ellos son conscientes de que la ilusión era muy grande".

"Hace tres días el gran objetivo era la final pasada. Pasó y este es el gran objetivo. Eso demuestra que estamos compitiendo bien. Eso es una maravilla, porque vos escuchás Boca finalista, Boca semifinalista, Boca finalista, Boca semifinalista. Después gana uno, pero nosotros queremos estar siempre ahí, eso demuestra que lo estamos haciendo bien. Que el otro día nos faltó algo para ganar, claro que sí, y a Fluminense hay que felicitarlo, ha hecho las cosas un poquito mejor que nosotros, pero estamos contentos porque estamos para competir, ese es el deporte, el fútbol: competir, competir y volver a competir. Y mañana competir, competir y volver a competir. Y confiar. Y soñar. De esta manera, si logramos que los hinchas se ilusionen, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien".

El viaje de su mamá a Brasil: "También les tuve que agradecer, porque la ilusión fue tan grande que han logrado que mi mamá se haya subido a un avión y vaya a ver el partido. A mí no me fue a ver nunca. Yo se los agradecí. Eso es maravilloso, para mí fue un día inolvidable. Tuve la suerte de jugar muchos partidos en este club, de disfrutar de muchos momentos, y mi mamá nunca fue a verme jugar, siempre lo vio por la tele. Y estos muchachos lograron que la María se suba a un avión y tenga ganas de ir a ver el partido, y eso es un montón. Eso demuestra que las cosas se están haciendo bien, que la ilusión era muy grande, y tengo que agradecerles"

Lo que se viene para el equipo: "Ahora a prepararnos para el miércoles, doler va a doler, y nosotros tenemos que ser conscientes de que vamos a un gran estadio, con una cancha llena, porque siempre la llenan, tienen mucha gente, cantan mucho, y será una maravilla. Tenemos que disfrutar de ir a jugar a la cancha de San Lorenzo. Y ojalá lo podamos hacer bien, sabiendo que ellos tienen las cosas claras, que tienen un entrenador que lo hace bien. Nosotros necesitamos ganar".

La importancia de los referentes: "Es maravilloso, porque si tuvimos la suerte de que debutaron tantos, y a los chicos los hinchas de nuestro club le tengan tanto cariño y estén tan contentos con muchos, es por culpa de los más grandes. Cuando la cosa viene rara, se hacen cargo de las situaciones. Mayormente cuando no se gana, las críticas van para los más grandes. Hoy estamos con el tema, no solo en nuestro club, sino en todos los equipos, que un jugador es de Inferiores y no lo podemos criticar".

"Es como una regla, antes te daban tres partidos en Primera, y si no andabas bien te ibas a otro club. Nosotros tomamos otra decisión. Les dimos más tiempo a los chicos. Medina fue el primero que debutó acá, fue creciendo de a poquito, por ahí le costó un poquito más que a los demás y este año disfrutó mucho más. Antes no te daban tanto tiempo, te daban uno o dos partidos y si no eras el mejor te mandaban a préstamo enseguida o no jugabas más. Nosotros tomamos las cosas con paciencia, tenemos la suerte de que tenemos muchos chicos que lo hacen bien, entrenadores de Inferiores que lo hacen bien y los preparan bien, y los más grandes lo hacen de maravilla. Con errores, con virtudes, porque son personas, pero les encanta competir".

"Marcos (Rojo) estuvo tres días sin dormir, no le entraba en la cabeza que se perdía la final. Gritaba, saltaba, no sabía qué hacer, para ver cómo podía ayudar a sus compañeros porque no le tocaba estar adentro de la cancha. Estamos muy pero muy felices de tenerlo acá. A Romero, a Marcos Rojo, a Pol Fernández, a Cavani, a Fabra, a Advíncula, a Figal, a Javi García, al Pulpo González, porque ayudan y mucho. Hay mucho que no se ve en el día a día, porque la gente ve lo que pasa en la cancha, pero nosotros tenemos la suerte de que volvimos a ser un club de fútbol".

"Esto es una familia, da gusto estar acá cada día, vamos a seguir creciendo y mejorando, y no tenemos dudas de que seguiremos compitiendo en cada torneo que nos toque, es lo que nos obliga este escudo, esta camiseta y nuestros hinchas, que verdaderamente estamos muy pero muy felices, orgullosos y agradecidos por cómo nos aguantan, cómo nos acompañan. Que se queden tranquilos, que al club se lo vamos a seguir cuidando".