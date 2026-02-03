Racing volvió a perder y sigue sin sumar en el Apertura

El elenco de Avellaneda comenzó encendido el encuentro con una peligrosa llegada que contó con una buena combinación por derecha que habilitó la proyección del lateral Gastón Martirena, quedó mano a mano y no pudo conectar un centro para Adrián Martínez.

Desde allí, fueron los de Victoria quienes dominaron las oportunidades con tres llegadas claras en el área rival, pero no contaron con la eficacia necesaria para romper la defensa del arquero visitante, Facundo Cambeses.

Sin embargo, en el tercer minuto de descuento, después de una asociación con el delantero Ignacio Russo, David Romero aprovechó la defensa abierta de Racing y quedó mano a mano, encarando a al arquero rival y saliendo hacia la derecha, para gambetearlo y definir ante el arco libre.

Embed - TIGRE 3 - 1 RACING | Resumen del partido | #TorneoMercadoLibre 2026

Ya en el complemento, los dirigidos por Gustavo Costas crecieron en el duelo y comenzaron a pisar con más insistencia el área de Tigre, pero sin éxito debido a las intervenciones del arquero Felipe Zenobio, quien desvió al tiro de esquina los disparos de “Maravilla” Martínez y Gastón Martirena.

De igual manera, Racing logró poner las tablas en el marcador con un disparo de Gabriel Rojas desde fuera del área, quien capturó un rebote y sacó un zurdazo potente ante la floja respuesta del guardavallas de Tigre.

No obstante, la alegría duraría poco en el banco visitante ya que solamente cuatro minutos después, Ignacio Russo aprovechó un error de Santiago Sosa en la mitad de la cancha, trasladó la pelota hasta el área rival y definió para poner el 2-1.

En los minutos finales del cotejo, Gonzalo “Pity” Martínez presionó, recuperó el balón en la mitad de la cancha y remató con categoría para batir a Cambeses y sentenciar el triunfo de Tigre ante un Racing que no levanta cabeza en el certamen.