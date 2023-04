Racing sufrió una dura derrota como local ante Atlético Tucumán

El trámite del encuentro estuvo parejo durante el primer cuarto de hora y si bien el local tuvo un poco más la pelota y se paró con mayor orden en el campo de juego le faltó la verticalidad necesaria para inquietar al arquero Tomás Marchiori.

La "Academia" continuó el partido atacando con mucha gente, con un buen desempeño por el sector izquierdo del debutante Emiliano Saliadarre, y con jugadas aéreas.

La visita, por su parte, esperó al equipo de Gago en su propio campo y cuando recuperó la pelota intentó salir rápido de contragolpe apelando a la velocidad de sus delanteros Coronel y Estigarribia, aunque sin llevar peligro al arco defendido por Gabriel Arias.

Con el correr de los minutos, el "Decano" ganó en confianza, tuvo una jugada a favor desde afuera del área de Estigarribia y llegó a la apertura del marcador con el tanto de Adrián Sánchez a los 39 minutos y que contó con la complicidad de Arias.

El inicio de la segunda etapa volvió a tener al conjunto "albiceleste" como el claro dominador de la pelota y con la iniciativa para intentar dar vuelta el resultado adverso con muchos centros al área rival y ante la sólida defensa de los tucumanos.

A los siete minutos la visita, que se mantuvo con solidez defensiva, aumentó la diferencia con un cabezazo certero de Marcelo Ortiz en la primera jugada de peligro a favor en el complemento.

El equipo de Gago, si bien tuvo más la pelota, no tuvo ideas claras para descontar y no contó con las herramientas necesarias para quebrar la férrea y efectiva defensa de los tucumanos.

El "Decano" se mostró tranquilo a lo largo del encuentro, apeló a su fortaleza defensiva y fue efectivo de mitad de cancha hacia adelante para volver a la victoria después de siete fechas (1-0 ante Banfield por la sexta jornada).

El local, a puro pelotazo al área rival, descontó con un tanto de cabeza del delantero Maximiliano Romero, siguió buscando el empate, pero los tucumanos fueron inteligentes y cuidaron la victoria con entrega y orden defensivo.

En la próxima jornada (14ta.) Racing Club visitará a Boca Juniors, mientras que Atlético Tucumán recibirá al líder River Plate.

Síntesis

Racing Club: Gabriel Arias; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Tomás Avilés, Emiliano Insúa, Emiliano Saliadarre; Juan Nardoni, Jonathan Gómez; Gabriel Hauche, Paolo Guerrero, Maximiliano Romero. DT: Fernando Gago.

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Marcelo Ortiz, Bruno Bianchi, Nicolás Romero, Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Adrián Sánchez, Joaquín Pereyra; Mateo Coronel, Marcelo Estigarribia. DT: Lucas Pusineri.

Gol en el primer tiempo: 39min. Sánchez (AT).

Goles en el segundo tiempo: 8min. Ortiz (AT); 23min. Estigarribia (AT) y 36min. Romero (R).

Cambios en la segunda etapa: Al comenzar Oscar Opazo por Aviles (R) y Wilson Ibarrola por Orihuela (AT); 14min. Ramiro Ruiz Rodríguez por Coronel (AT); Maximiliano Moralez por Hauche (R); 20min. Román Fernández por Saliadarre (R), Iván Pillud por Mura (R); 39min. Francisco Di Franco por Acosta (AT), Cristian Menéndez por Estigarribia (AT); 40min. Ramiro De Gregorio por Gómez (R) y 45min. Yonathan Cabral por Tesuri (AT).

Amonestados: Mura (R). Orihuela, Guerrero y Ruiz Rodriguez (AT).

Árbitro: Nazareno Arasa.

Estadio: Presidente Perón (Racing).