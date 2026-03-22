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Racing le ganó a Belgrano 2 a 1 por la fase de grupos de la Liga Profesional

Los goles para Racing fueron de Adrián Fernández y Marco Di Césare, mientras que para Belgrano convirtió Lucas Zelarayán.

Racing ganó a Belgrano 2 a 1 en la fase de grupos de la Liga Profesional. Los goles de Racing fueron anotados por Adrián Fernández (30′ PT) y Marco Di Césare (16′ ST), mientras que Lucas Zelarayán convirtió para Belgrano (9′ ST). En cuanto a las estadísticas, Racing tuvo una posesión del 54% frente al 46% de Belgrano, con 7 tiros al arco para Racing y 14 para Belgrano.El próximo partido de Racing será contra Independiente el domingo 5 de abril en el estadio Libertadores de América, mientras que Belgrano se enfrentará a R. Plate en el estadio Más Monumental el mismo día. En la tabla del Grupo B, Racing se posiciona 3° y Belgrano 2°. No se reportaron tarjetas rojas durante el partido.

Las estadísticas del encuentro entre Belgrano y Racing por la Liga Profesional:

Resultado: Belgrano 1 vs Racing 2.

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Posesión: Belgrano 46% vs Racing 54%.

Tiros al arco: Belgrano 14 vs Racing 7.

Fouls cometidos: Belgrano 8 vs Racing 15.

Pases correctos: Belgrano 259 vs Racing 333.

Pases incorrectos: Belgrano 89 vs Racing 69.

Recuperaciones: Belgrano 8 vs Racing 20.

Tarjetas amarillas: Belgrano 3 vs Racing 3.

Tarjetas rojas: Belgrano 0 vs Racing 0.

Tiros libres: Belgrano 3 vs Racing 2.

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