Racing le ganó a Belgrano 2 a 1 por la fase de grupos de la Liga Profesional

Racing ganó a Belgrano 2 a 1 en la fase de grupos de la Liga Profesional. Los goles de Racing fueron anotados por Adrián Fernández (30′ PT) y Marco Di Césare (16′ ST), mientras que Lucas Zelarayán convirtió para Belgrano (9′ ST). En cuanto a las estadísticas, Racing tuvo una posesión del 54% frente al 46% de Belgrano, con 7 tiros al arco para Racing y 14 para Belgrano.El próximo partido de Racing será contra Independiente el domingo 5 de abril en el estadio Libertadores de América, mientras que Belgrano se enfrentará a R. Plate en el estadio Más Monumental el mismo día. En la tabla del Grupo B, Racing se posiciona 3° y Belgrano 2°. No se reportaron tarjetas rojas durante el partido.