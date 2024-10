Quién reemplazará al Huevo Acuña tras su lesión en la visita de River a Platense

Julio Soler Seleccion argentina.jpg

La historia de Julio Soler, convocado de urgencia por Scaloni para la Selección Argentina

El lateral izquierdo, quien nació en Paraguay y desde chico vino al país, siempre tuvo en claro defender la Albiceleste. Más allá de que participó de selecciones juveniles, no jugó Mundiales ni Sub 17 ni Sub 20, aunque sí fue parte del equipo nacional que disputó la cita olímpica de París, donde dio una ventaja de 4 años de edad.

Soler hizo inferiores en Argentinos Juniors hasta que, en un partido justamente ante Lanús, llamó la atención de Rodrigo Acosta, actual DT de la Reserva del Granate y hermano del Laucha, que en ese momento dirigía en el fútbol infantil de la institución del Sur del Gran Buenos Aires. Al verlo jugar empezaron a dialogar con los padres para convencerlo de que pase al Grana.