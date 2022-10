Un toque múltiple provocó el abandono de Tobías Martínez

Sin embargo todo cambió para el piloto de la Chevy #107 de Las Toscas Racing, ya que entrando en el cuarto giro, el despiste de Elio Capraro (Ford) provocó el ingreso del auto de seguridad y la leve ventaja que algunos pilotos lograron en pista, se redujo a cero. En la vuelta 6 se retira el pace car y en el relanzamiento, transitando la curva 3, Pedro Boero (Ford) hace un trompo, lo golpea en el camino a Hernán Palazzo (Dodge), quedando ambos afuera, pero provocando un desparramo de autos que evitaban el impacto con estos dos despistados.

Es en ese momento cuando desacelera y frena en forma exagerada el “Morro” Iglesias (Chevrolet) y Tobías que venía detrás de él, no pudo evitar el impacto, y por más que volanteó, lo golpea con su costado izquierdo, tomado algo de elevación, y al tomar contacto nuevamente con la pista, el sanjuanino termina en la parte interna con toda la trompa rota e imposibilitado de seguir en carrera.

“Una lástima no haber podido terminar la carrera. Veníamos bien, ganando puestos y después de la salida del auto de seguridad, se cruza un Torino (Boero) delante nuestro, y comenzando a esquivar autos, quien venía por delante me clava los frenos (Iglesias) y no puedo evitar pegarle por atrás” comentó Tobías explicando la maniobra que provocó el abandono en Comodoro Rivadavia. La carrera fue ganada por Facundo Chapur (Torino).

“Quiero agradecer a todos los sponsor, a mi familia y al equipo, con quien debemos ver de reparar los daños para la próxima fecha” comentó finalmente el piloto sanjuanino que en tres semanas más, el fin de semana del 29 y 30 de Octubre debe correr a 13ª fecha en San Nicolás.