Pergolini anunció que será candidato a presidente de Boca

En una entrevista con el programa Boca es Boca, el dueño de Vorterix aseguró: "Voy a jugar. Creo que es la primera vez que lo digo, pero me parece que es momento de hacerlo, a diferencia de cómo lo hice la vez pasada".

El exvice primero de Ameal, que desde su salida ha criticado más de una vez a la gestión actual, principalmente al vice segundo Riquelme, señaló: "Hay espacio, en este momento, para discutir candidaturas. Quiero hacerlo, me quedé con ganas la vez pasada...”.

A su vez, manifestó por qué se decidió por encabezar una lista: “Si no vas como presidente, es complicado hacer cosas en Boca. Y en el fútbol argentino en general, porque es muy presidencialista. Hay ciertos ciclos que fueron buenos pero se cumplieron, es momento de renovaciones. Está Ibarra, Reale y me pongo yo. En algún momento tendremos que charlaron todos los que quieran serlo y decir quién está mejor. No es luchar contra Riquelme, me parece bien que el socio le tenga cariño y respeto”.

Además, el comunicador aclaró que no lo expulsaron del club y que "la decisión" de alejarse pasó por él, cuando notó que "no podía hacer las cosas" como quería. "Quiero armar mi equipo de trabajo para hacer todo a nuestra manera", afirmó.

"Se polarizó mucho entre lo que pasaba en el predio de Ezeiza, donde Román se había instalado, y lo que pasaba en Brandsen. Y yo, que soy de otro palo y que había ido a contribuir en otras cosas, lo que proponía o no pasaba o tenían otra idea y no la iban a hacer. Y a mí nunca me gustó ocupar un lugar por ocuparlo”, explicó.

Pergolini explicó su malestar con la actual comunicación de la institución, que con la llegada de la nueva dirigencia en 2020 había lanzado el canal oficial que impulsó Pergolini: “La gente que hace la comunicación debe ser gente de Boca, no una agencia, pero esa es mi visión. Ni siquiera creo que sea la acertada, pero si no lo puedo llevar adelante, mejor correrme”.

Para cerrar, el exvice criticó: “Hay que darle las cosas a la gente que sabe en cada ámbito. Boca se desprofesionalizó. No tiene que ser una empresa, pero sí estar organizado. Es un club muy grande y tiene que tener áreas especializadas. Está afuera de la tecnología y comunicación. Hay que poner un manager que funcione bien y saber que el capital son las divisiones inferiores”.