Países Bajos aplastó a Suecia y se encamina la clasificación

En el inicio del complemento, Países Bajos liquidó la historia: Cody Gakpo marcó el tercero a los 47 minutos, tras una aparición inmediata de Crysencio Summerville y un centro de Dumfries, y luego convirtió el cuarto a los 54, con una gran definición tras una contra que terminó de desnudar las fragilidades suecas.

El seleccionado dirigido por Graham Potter reaccionó apenas con el descuento de Anthony Elanga, quien ingresó desde el banco y puso el 4 a 1 a los 59 minutos, luego de una asistencia de Alexander Isak y una definición potente ante Bart Verbruggen.

Sin embargo, la ilusión sueca duró muy poco, porque Países Bajos manejó el cierre con autoridad y selló la goleada a los 89 minutos, cuando Summerville, asistido por Memphis Depay, definió al rincón para establecer el 5 a 1 definitivo.