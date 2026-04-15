Detuvieron a un joven por el robo de un celular a un menor de edad

El detenido fue identificado con el apellido Gutiérrez. Durante el procedimiento, se le secuestró un teléfono celular marca Motorola que le había sustraído a un niño de 13 años.

Un joven de 26 años fue detenido en las últimas horas en el departamento Chimbas, acusado de haber cometido un robo simple contra un menor de edad. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Motorizada N°1 y contó con la intervención judicial correspondiente.

El hecho ocurrió en la intersección de avenida Rawson y calle Colombia, donde efectivos policiales actuaron tras la denuncia del robo de un teléfono celular a un adolescente de 13 años.

Gracias a la rápida intervención, los uniformados lograron aprehender al sospechoso, identificado con el apellido Gutiérrez. Durante el procedimiento, se le secuestró un teléfono celular marca Motorola, modelo Moto G04s, de color verde, que contaba con una funda protectora en tonos azul y negro.

La causa quedó en manos del ayudante fiscal, Dr. Jorge Salinas, quien dispuso las medidas de rigor. En tanto, el detenido fue puesto a disposición de la Justicia, mientras que el dispositivo recuperado fue restituido a la familia del menor damnificado.

