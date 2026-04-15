Un joven de 26 años fue detenido en las últimas horas en el departamento Chimbas, acusado de haber cometido un robo simple contra un menor de edad. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Motorizada N°1 y contó con la intervención judicial correspondiente.
Detuvieron a un joven por el robo de un celular a un menor de edad
El detenido fue identificado con el apellido Gutiérrez. Durante el procedimiento, se le secuestró un teléfono celular marca Motorola que le había sustraído a un niño de 13 años.