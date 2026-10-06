Lionel Messi eligió la mejor manera de despedirse: asistiendo. A los 15 minutos del segundo tiempo, el capitán habilitó a Nicolás Paz con un pase preciso, y el volante del Como italiano hizo el resto con una calidad que ya empieza a ser su marca registrada en la Selección.
Golazo de Nico Paz, con asistencia de Messi, para estirar la ventaja
El volante del Como italiano recibió de Leo, enganchó hacia la zurda y clavó un golazo al segundo palo. Es su tercer gol en tres amistosos consecutivos con la Selección.