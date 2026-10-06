Golazo de Nico Paz, con asistencia de Messi, para estirar la ventaja

Paz recibió volcado sobre la izquierda, se acomodó para su zurda favorita y sacó un disparo que se clavó contra el segundo palo sin que el arquero pudiera hacer nada. Un golazo de manual, con la firma de un jugador que cada vez que le dan la oportunidad, la aprovecha.

¡ASISTENCIA DE MESSI Y GOL DE NICO PAZ!



A los 61', el futbolista del Como puso el 2-0 ante Benín con un gran remate. pic.twitter.com/D3j83lDnpd — TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2026

El tanto no es casualidad. Nico Paz lleva tres goles en tres amistosos consecutivos con la camiseta albiceleste, consolidándose como una de las figuras más en forma del ciclo de Lionel Scaloni en esta fecha FIFA. Joven, zurdo, con llegada y criterio: el mediocampista se está ganando un lugar con hechos.