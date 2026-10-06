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Golazo de Nico Paz, con asistencia de Messi, para estirar la ventaja

El volante del Como italiano recibió de Leo, enganchó hacia la zurda y clavó un golazo al segundo palo. Es su tercer gol en tres amistosos consecutivos con la Selección.

Lionel Messi eligió la mejor manera de despedirse: asistiendo. A los 15 minutos del segundo tiempo, el capitán habilitó a Nicolás Paz con un pase preciso, y el volante del Como italiano hizo el resto con una calidad que ya empieza a ser su marca registrada en la Selección.

Paz recibió volcado sobre la izquierda, se acomodó para su zurda favorita y sacó un disparo que se clavó contra el segundo palo sin que el arquero pudiera hacer nada. Un golazo de manual, con la firma de un jugador que cada vez que le dan la oportunidad, la aprovecha.

El tanto no es casualidad. Nico Paz lleva tres goles en tres amistosos consecutivos con la camiseta albiceleste, consolidándose como una de las figuras más en forma del ciclo de Lionel Scaloni en esta fecha FIFA. Joven, zurdo, con llegada y criterio: el mediocampista se está ganando un lugar con hechos.

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El 2-0 llegó después de que Otamendi abriera el marcador en el primer tiempo. Argentina domina la noche de la despedida de Messi en el Monumental y el público sigue festejando cada jugada del capitán como si fuera la última. Porque lo es.

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