¿Neymar al Barcelona?: qué dice el entrenador

La información sigue principalmente a partir de los comentarios de Mabkhout Al-Marri, un jeque que anticipó, entre otros movimientos, el arribo de Lionel Messi a Inter Miami. Luego, fue el sitio Mundo Deportivo que investigó si esto se trataba de un rumor y descubrió que hubo un ofrecimiento a la dirigencia del elenco culé.

“Neymar ha vuelto a ser ofrecido al Barça. De hecho, se apunta que estos ofrecimientos se suceden”, señala el artículo que además agrega que quien no está convencido del regreso del ex Santos es nada menos que Xavi Hernández. El entrenador no encuentra lugar para Ney en su proyecto deportivo y por eso podría trabarse la operación: “Consideran que es un jugador al que persiguen ciertas polémicas que podrían afectar a la convivencia”