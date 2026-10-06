El final soñado para un defensor que dejó todo por la camiseta. Nicolás Otamendi tuvo este martes su última noche con la Selección argentina y se despidió como merecía: con un gol, junto a Lionel Messi y con todo el Monumental de pie para ovacionarlo.
Messi lo asistió, Otamendi convirtió y el Monumental le regaló una ovación
Nicolás Otamendi convirtió el 1-0 ante Benín en su último partido con la Selección. El defensor marcó tras un centro de Messi y, apenas terminó el festejo, Scaloni lo reemplazó para que recibiera la ovación del Monumental.