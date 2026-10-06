Messi lo asistió, Otamendi convirtió y el Monumental le regaló una ovación

A los 2 minutos del segundo tiempo, Argentina encontró la ventaja ante Benín. Messi ejecutó un tiro de esquina desde la izquierda y puso la pelota en el área para que Otamendi apareciera a toda velocidad y definiera de derecha, marcando el 1-0.

El festejo tuvo un significado especial. No fue solamente el primer gol del partido: fue también el último tanto de Otamendi con la camiseta de la Selección en el Monumental, en la noche en la que le puso punto final a su ciclo internacional.