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Messi lo asistió, Otamendi convirtió y el Monumental le regaló una ovación

Nicolás Otamendi convirtió el 1-0 ante Benín en su último partido con la Selección. El defensor marcó tras un centro de Messi y, apenas terminó el festejo, Scaloni lo reemplazó para que recibiera la ovación del Monumental.

El final soñado para un defensor que dejó todo por la camiseta. Nicolás Otamendi tuvo este martes su última noche con la Selección argentina y se despidió como merecía: con un gol, junto a Lionel Messi y con todo el Monumental de pie para ovacionarlo.

A los 2 minutos del segundo tiempo, Argentina encontró la ventaja ante Benín. Messi ejecutó un tiro de esquina desde la izquierda y puso la pelota en el área para que Otamendi apareciera a toda velocidad y definiera de derecha, marcando el 1-0.

El festejo tuvo un significado especial. No fue solamente el primer gol del partido: fue también el último tanto de Otamendi con la camiseta de la Selección en el Monumental, en la noche en la que le puso punto final a su ciclo internacional.

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Después del festejo, Lionel Scaloni decidió reemplazarlo inmediatamente para que pudiera despedirse como protagonista. Cuando el defensor dejó el campo de juego, el Monumental respondió con una ovación enorme, en reconocimiento a una carrera marcada por la entrega, el carácter y una defensa siempre aguerrida.

Otamendi se va de la Selección con una última imagen difícil de mejorar: gol, asistencia de Messi, abrazo de sus compañeros y la ovación de su gente.

Para el defensor, una despedida a la altura de todo lo que representó durante años para la camiseta argentina.

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