Mauro Icardi, en la mira de un gigante europeo

El portal italiano Tuttomercato anunció: "Icardi es el elegido por Ancelotti para reemplazar al delantero Vinicius". Según esta fuente, el Real Madrid busca un atacante, y el delantero argentino se perfila como uno de los principales candidatos para ocupar esa posición. Icardi, de 30 años, actualmente juega en el Galatasaray de Turquía, donde obtuvo el título de campeón la temporada pasada. Según informa el medio italiano, el Real Madrid podría ofrecer 15 millones de euros por sus servicios.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que el nombre de Icardi se vincula con el Santiago Bernabéu. El delantero argentino estuvo en consideración hace algunos años, aunque en aquella ocasión no se concretó su llegada al equipo Blanco. Con la lesión de Vinicius, resurge el interés por Icardi, y solo el tiempo dirá si finalmente se materializará este fichaje o no.