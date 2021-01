Marcelo Gallardo seguirá en River y no dirigirá al Madrid

La primera señal se dio al presentarse a dirigir el entrenamiento del día después del papelón. Según repasa el diario español Marca, muy cercano a la dirigencia del Real, "Zidane no ha mostrado signo alguno de querer abandonar ni nada por el estilo y el discurso hecho tras la eliminación en Copa es lo que sigue pensando. Cree que lo intentaron y que fue un accidente del fútbol ".

"Desde la directiva -agrega el medio madrileño- mantiene que no es el momento de mostrar la puerta de salida al entrenador y que el examen final tendrá lugar al término de la temporada. Se reconoce que el ambiente no es el mejor posible por todos los asuntos que están rodeando al primer equipo y que los resultados son muy malos y alejados de lo que exige la camiseta y el escudo del Real Madrid ".

Apenas consumada la eliminación, Zidane dijo: "Si bien es cierto que jugamos contra un equipo de Segunda B y deberíamos ganar el partido normalmente, al final no fue así. Pero no es una vergüenza y nada de eso, porque algo así siempre puede pasar y por eso asumo la responsabilidad. Si bien es un día doloroso, no nos vamos a volver locos".

En medio de ese panorama, los dirigentes le exigen al grupo una reacción y ya vislumbran un futuro renovado en la Casa Blanca, lo que incluye tanto al técnico como al plantel. Claro que a Zidane lo respalda lo tanto conseguido como jugador y como entrenador. Y, además, el hecho de que los hinchas no pueden ir al estadio por la pandemia del coronavirus le da aún más aire.

Por último, Marca rescata que "las encuestas hechas entre los aficionados hablan de cambios y como suele suceder en estos casos, el puesto de entrenador es el más débil". Pero a la temporada le quedan varios meses y un buen resultado en la Champions -el 24 de febrero se mide a Atalanta por los octavos de final- tras ser el líder del grupo B, además de su posición expectante en la Liga (está a cuatro puntos del Atlético de Madrid) podrían cambiar la situación de Zidane.