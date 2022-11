Manchester prepara una millonaria multa para Cristiano Ronaldo

Sus ataques a Erik Ten Hag hacen pensar que no volverá a jugar ni un minuto más con los 'diablos rojos': "No le tengo respeto porque él no me respeta. Si no me tienes respeto, nunca te tendré respeto". CR7 también apuntó al 'establishment' del club: "Me siento traicionado. Me han convertido en la oveja negra. No sólo el técnico, hay dos o tres más que me quieren fuera".

La solución, al igual que sucedió en verano, parece enquistada. La edad (37 años) y el elevado salario (25 millones) de Cristiano, por más que esté dispuesto a rebajar sus emolumentos, dificultan su salida. El Mundial, sin embargo, podría volver a ponerle en el escaparate.