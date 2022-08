Los Pumas cayeron con Australia y tendrán revancha en San Juan

Los Wallabies respondieron con un penal de Quade Cooper, pero de salida Emiliano Boffelli devolvió gentilezas por la misma vía.

Los australianos buscaron imponer su ritmo veloz, pero Los Pumas estuvieron muy atentos en defensa para reuperar la pelota y forzar infracciones y estirar la ventaja con el pie de Boffelli.

Fue comienzo ideal del equipo local, pero se sabe que los Wallabies no perdonan y en la primera pelota clara que tuvieron en los últimos metros argentinos llegó el try de Jordan Petaia, convertido por Cooper.

Un line ganado por Juan Martín González derivó en un nuevo penal de Boffelli, pero la magia de Cooper rompió un par de tackles y encendió las alarmas de la defensa argentina.

En el cierre de la primera parte hubo un intento frustrado de buscar el try con el maul y en la última Boffelli sumó un nuevo penal para cerrar el parcial 19 a 10.

Australia atacó en el comienzo de la segunda parte y exigió a la defensa argentina que estuvo muy concentrada y firme. De todos modos no pudo impedir que el joven Fraser McReight, remplazante del capitán Hooper, apoye la segunda conquista de los oceánicos.

En la jugada previa al try los Wallabies perdieron por lesión a su apertura Quade Cooper y tras varios cambios vino un contrataque que inició Mallía en las 22 propias y terminó en try de Juan Martín González junto a la bandera.

Dos infracciones seguidas pusieron en aprietos al equipo argentino porque un try penal acercó a los visitantes a solo dos puntos y además Matías Alemanno fue amonestado. Para colmo, otro penal de Reece Hpdge puso por primera vez arriba a los oceánicos.

Con la ventaja, aunque era mínima, Australia se soltó y fue a buscar otro try que apoyó Fainga'a.

A 5' del final, un penal de Boffelli se fue desviado y con la diferencia de 8 puntos Australia controló los últimos intentos de Los Pumas y hasta se despidió con un try de Ikitau.

Los Pumas estuvieron cerca de lograr un triunfo, pero pagaron caro algunos errores y ahora es tiempo de pensar en la revancha del sábado próximo en San Juan.

Síntesis

Los Pumas: Juan Cruz Mallía; Santiago Cordero, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente y Emiliano Boffelli; Santiago Carreras y Tomás Cubelli; Pablo Matera, Marcos Kremer y Juan Martín González; Tomás Lavanini y Matías Alemanno; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya (capitán) y Nahuel Tetaz Chaparro. Entrenador: Michael Cheika.

Australia: Tom Wright; Jordan Petaia, Len Ikitau, Hunter Paisami y Marika Koroibete; Quade Cooper y Nic White; Rob Valetini, Michael Hooper (capitán) y Jed Holloway; Matt Philip y Darcy Swain; Allan Alaalatoa, Folau Fainga'a y James Slipper. Entrenador: Dave Rennie.

Tantos: PT; 6' gol de Boffelli por try de Matera (LP); 8' penal de Cooper (A); 10' penal de Boffelli (LP); 14' penal de Boffelli (LP); 17' gol de Cooper por try de Petaia (A); 21' penal de Boffelli (LP); 40' penal de Boffelli (LP). ST: 5' gol de Hodge por try de McReight (A); 17' gol de Boffelli por try de González (A); 21' try penal (A); 24' penal de Hodge (A); 28' gol de Hodge por try de Fainga'a (A); 40' gol de Hodge por try de Ikitau (A).

Ingresaron: Lachlan Lonergan, Matt Gibbon, Taniela Tupou, Nick Frost, Rob Leota, Pete Samu, Jake Gordon, Reece Hodge (A); Agustín Creevy, Thomas Gallo, Joel Sclavi, Santiago Grondona, Rodrigo Bruni, Lautaro Bazán Vélez, Tomás Albornoz y Matías Moroni (LP).

Arbitro: Mike Adamson (Escocia).

Estadio: Malvinas Argentinas.