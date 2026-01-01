Los primeros grandes desafíos que tendrá Colapinto en 2026

Mientras, el piloto argentino de 22 años disfruta de unos días con los suyos en el país antes de volver a Europa, donde a principios de este mes lo esperan para pulir los últimos detalles antes de que el modelo A526 salga a pista por primera vez, además de una siempre exigente pretemporada física.

Algunas fechas clave para tener en cuenta son :

El 23 de enero, la presentación del Alpine A526 en Barcelona, España, donde se verá mucho de la estética y poco del verdadero diseño aerodinámico, guardado bajo extremo secreto en la fábrica británica de Enstone.

en Barcelona, España, donde se verá mucho de la estética y poco del verdadero diseño aerodinámico, guardado bajo extremo secreto en la fábrica británica de Enstone. Del 26 al 30 de enero, una prueba privada de los once equipos a puertas cerradas en el Circuit de Barcelona-Catalunya (solo podrán girar en tres de los cinco días). Solo se difundirá un resultado del día y comunicados oficiales.

de los once equipos a puertas cerradas en el Circuit de Barcelona-Catalunya (solo podrán girar en tres de los cinco días). Solo se difundirá un resultado del día y comunicados oficiales. Del 11 al 13 de febrero, la primera serie de tests oficiales organizados por la categoría en Sakhir, Bahrein, ya con televisación en vivo.

organizados por la categoría en Sakhir, Bahrein, ya con televisación en vivo. Del 18 al 20 de febrero, una segunda tanda de entrenamientos de pretemporada en las mismas condiciones, abiertos a los medios.

de pretemporada en las mismas condiciones, abiertos a los medios. Del 6 al 8 de marzo, el Gran Premio de Australia en el Albert Park de Melbourne, el inicio del Campeonato del Mundo 2026 de la Fórmula 1.

En ese contexto, este inicio del año será muy exigente para Colapinto porque, más allá de su contrato como titular, está claro que la F1 no perdona ni espera (pregúntenle a Jack Doohan). Es decir, necesitará adaptarse enseguida a un auto completamente distinto al del 2025 y estar, por lo menos, a la altura de su compañero Pierre Gasly.

Encima tendrá que hacerlo en circuitos inéditos para él en la F1: nunca corrió en Australia, China, Japón, Bahrein, el exigente callejero de Arabia Saudita y el semipermanente de Miami, más allá de que en Sakhir antes del Gran Premio ya habrá cumplido con los tests de pretemporada.

Será clave que Colapinto pueda lograr en la pista rápidamente esa comunión necesaria con el auto, para la que trabajó desde mediados del año pasado en el simulador. Si lo logra, hay motivos -principalmente su talento- para ilusionarse con verlo metido en la pelea por los puntos en todas las carreras.