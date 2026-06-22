Los hinchas argentinos hicieron un banderazo en Dallas antes del partido

También sonaron los “hits” que se escucharon en el debut con Argelia en Kansas y ya contagiaron a los futbolistas para los festejos en el vestuario. Se espera ver un estadio repleto en Dallas para el segundo encuentro de la Albiceleste en el Mundial, donde podría asegurar su clasificación para los 16avos de final.

Cómo es Dallas, la ciudad donde jugará la Selección sus últimos dos partidos del grupo

Si hay una característica en común entre las dos ciudades en las que jugó el conjunto nacional hasta el momento es la calma. Las calles, incluso las céntricas, tienen poco tránsito y sus amplias veredas invitan a recorrer a pie.

El único obstáculo por estos días es el calor, con sensaciones térmicas que rondan los 40 grados, que se mezcla con las alertas de tormenta eléctrica que llegan a los celulares en forma de fuertes alarmas que pueden llegar a cortar la tranquilidad de la madrugada.

El estadio en el que la Selección argentina enfrentará a Austria es el escenario en el que juegan los Cowboys, ganadores en cinco oportunidades del Super Bowl. El Dallas Stadium está ubicado en Arlington, Texas, y tiene capacidad para 94 mil espectadores.