Mundial Sub-20: días y horarios para la primera fecha

La Selección argentina Sub 20, por su parte, está en el Grupo D, donde tendrá como oponentes a Italia, Australia y Cuba. Justamente el combinado centroamericano será su primer rival, ya que se enfrentarán este domingo a partir de las 20.
Los dirigidos por Diego Placente se clasificaron al Mundial Sub 20 gracias a su gran participación en el Sudamericano que se llevó a cabo en Venezuela y donde terminaron en la segunda posición, solo por detrás de Brasil.
Sin embargo, regalaron grandes momentos como la aplastante goleada en el debut ante Brasil por 6-0 y el triunfazo 4-3 frente a Uruguay ya en el hexagonal final.
La “Albiceleste” quiere tener una buena participación en el Mundial Sub 20, categoría en la que supó dominar principalmente entre 1995 y 2007, periodo en el que ganó cinco de los siete mundiales disputados (1995, 1997, 2001, 2005 y 2007).
Además, la Selección argentina es la máxima ganadora de Mundiales Sub 20, ya que además de los cinco mencionados también se impuso en la edición de 1979, con Diego Armando Maradona como principal figura.
Sin embargo, a partir del 2007 a la Selección le costó mucho ser competitiva en los Mundiales Sub 20, ya que solo alcanzó los cuartos de final en 2011 y los octavos de final en 2019 y 2023, mientras que en 2015 y 2017 se despidió en la fase de grupos y en 2009 y 2013 no clasificó.
Mundial Sub 20 - Fecha 1:
Sábado 27/9:
Corea del Sur – Ucrania a las 17
Japón – Egipto a las 17
Paraguay – Panamá a las 20
Chile – Nueva Zelanda a las 20
Domingo 28/9:
Marruecos – España a las 17
Italia – Australia a las 17
Cuba – Argentina a las 20
Brasil – México a las 20
Lunes 30/9:
Noruega – Nigeria a las 17
Francia – Sudáfrica a las 17
Estados Unidos – Nueva Caledonia a las 20
Colombia – Arabia Saudita a las 20