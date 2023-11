Lara Mendez está presente en la Copa Argentina en La Rioja

El torneo se realiza en Buenos Aires, pero debido a la realización de los comicios electorales del próximo domingo, en coincidencia con la disputa de algunas pruebas del programa del campeonato nacional, se decidió alterar levemente el programa adelantándolo un día, comenzando el día jueves 16 de noviembre, corriéndose todo el programa una jornada.

Además se decidió, luego de varias conversaciones con dirigentes y atletas, tener una subsede en el Tiro Federal La Rioja para que los deportistas de las regiones del centro, norte y cuyo del país no deban trasladarse hasta Buenos Aires y favorecer una mayor participación. La sub sede no será para todas las disciplinas, incluirá las disciplinas de rifle y pistola que se disparan a 10 y 50 metros.