"Siempre lo supe, siempre. Lo juro, lo canto bien", agregó.

Retegui, hoy en Genoa, se encuentra blindado por la Selección de Italia desde marzo de 2023 y ya no podrá vestir los colores de Argentina, que en pocos días iniciará la defensa del título en la Copa América 2024 con Lionel Messi a la cabeza.

Una situación totalmente diferente a la de algunos 'europibes'. Y es que el reglamento indica que los menores de 21 años deben jugar tres partidos o menos con un combinado nacional para poder cambiar y representar a otro país.

"No puedo decir que hubiese hecho si me llamaba Lionel Scaloni porque no me llamó. Me llamó Roberto Mancini y no lo pensé, dije que sí", sentenció.