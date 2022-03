La FSP larga con el torneo masculino de hockey sobre patines

El viernes será el turno de Bancaria vs. Unión, Barrio Rivadavia vs. UVT, Caucetera vs. Richet, Huarpes vs. Sarmiento de Albardón y Banco Hispano vs. Médano de Oro. Colón tendrá fecha libre.

La primera fecha del femenino de hockey se disputará el jueves a las 21.45 con Bancaria vs. Valenciano, Concepción vs. Social, Unión vs. UVT, Aberastain vs. Huarpes y SEC vs. Richet.