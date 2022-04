La FIFA presentó la canción oficial del Mundial Qatar 2022

“Esta canción, que reúne voces de todo el continente americano, África y Oriente Medio, simboliza cómo la música y el fútbol pueden unir al mundo”, remarcó Kay Madati, directora comercial de la FIFA. “Como parte de la nueva estrategia musical de la FIFA, la banda sonora incluirá varias pistas que sumergirán a los fanáticos en la atmósfera de la Copa del Mundo como nunca antes El sencillo con influencias de R&B y reggae marca idealmente el ritmo de una fiesta futbolística como la que viviremos a finales de año”, explicaron desde el organismo encargado de regular el fútbol mediante un comunicado.

Esta acción figura dentro de la estrategia FIFA Sound, la cual fue presentada a inicios del 2021 y pretende llegar a una audiencia internacional a través de la unión del fútbol y la música. Esta estrategia de entretenimiento tiene como objetivo forjar vínculos innovadores y tangibles entre amantes del fútbol, amantes de la música, jugadores y artistas en torno al deporte y sus canciones favoritas. En esta canción participan la artista local Aisha, la joven estadounidense Trinidad Cardona y el afrobeat Davido.

Al inicio del videoclip hay un guiño para la Argentina, ya que aparece la imagen de Diego Armando Maradona (este Mundial será el primero desde la muerte del campeón en México 1986). Se utilizó uno de los festejos de gol del Pelusa en las semifinales ante Bélgica en el mítico Estadio Azteca.

Vale destacar que esta pista es una de las que integrará la banda sonora durante la Copa del Mundo 2022. A medida que se acerque el 21 de noviembre se irán conociendo nuevas canciones.

Hayya Hayya (Better Together) | FIFA World Cup 2022™ Official Soundtrack