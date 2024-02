La FIFA falló a favor de Villa y no tendrá que indemnizar a Boca

A finales del 2023, Sebastián Villa fue confirmado como nuevo jugador del PFC Beroe Stara de Bulgaria. Fue entonces cuando Boca Juniors radicó la demanda ante la Federación Internacional de Fútbol Asociado, esperando una importante cantidad de dinero. No obstante, las cosas no salieron como esperaban y tras la victoria 2-0 ante Central Córdoba en la Fecha 5 del Campeonato Argentino recibieron la mala noticia. Para la Fifa, el caso debe ser tratado por la justicia laboral argentina, por lo que no profirió sanciones en contra del jugador.

El futbolista colombiano Sebastián Villa, quien recientemente firmó contrato con el club Beroe de Bulgaria por dos años y medio, enfrenta un panorama legal complicado que lo mantiene vinculado con la justicia argentina. En una reciente decisión, la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora ratificó la condena de dos años y un mes de prisión condicional impuesta por ejercer violencia de género contra su ex pareja, Daniela Cortés, en abril de 2020 en una residencia ubicada en un barrio privado de la localidad bonaerense de Canning.

La decisión fue respaldada por los jueces Pablo Little y Alejandro Rojas de la sala segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental de Lomas de Zamora, quienes validaron el fallo previo emitido por la jueza Correccional 2 de Lomas de Zamora, Claudia Dávalos.

Este veredicto se suma al proceso legal pendiente en el que Villa está acusado de abuso sexual contra una mujer de 26 años en junio de 2021. La fiscal Vanesa González, de la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada 3 de Esteban Echeverría, ha solicitado que este caso sea llevado a juicio oral, una petición que ha sido concedida por el juez de Garantías 2 de Lomas de Zamora, Javier Maffucci Moore.

Aunque la fecha del juicio aún no ha sido establecida, se sabe que será dirigido por el Tribunal Oral en lo Criminal 4 de Lomas de Zamora, conformado por los jueces Darío Carlos Segundo, Mauricio Salvador Blanco y Lidia Fabiana Moro.

Vale la pena destacar que Villa, de 27 años, enfrenta este segundo juicio con antecedentes legales. En junio pasado, fue declarado culpable de los delitos de amenazas coactivas y lesiones leves agravadas por el vínculo en el contexto de violencia de género contra Daniela Cortés. La confirmación de la condena llegó mientras Villa se encontraba en Bulgaria, donde ya se había unido al equipo, y fue notificado de manera virtual por la jueza Dávalos a través de la plataforma Teams