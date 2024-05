La agenda deportiva para este fin de semana en San Juan

Contrarreloj individual: esta prueba comenzó hoy viernes a las 9 horas de Argentina y a las 14 de Bélgica. Las damas tándem recorrerán tres veces un circuito de 9,8 KM, para totalizar 29,6 kilómetros.

Etapa en pelotón: la carrera será el domingo 5/5 a partir de las 8:45 horas de Bélgica (3:45 de Argentina). El circuito será el mismo que la contrarreloj. En esta oportunidad, damas tándem lo recorrerán 11 veces para totalizar 108,4 KM.

Triatlón

El próximo domingo se correrá la Copa América de triatlón Calima – Darién 2024 en el Valle del Cauca, Colombia, donde estará presente el sanjuanino Thomas Castañeda Maldonado en su segundo fin de semana consecutivo de competición, esta vez en categoría elite.

Thomas largará con el número 6 en el triatlón que será en distancia sprint y se pondrá en marcha a las 6 de Colombia, 8 horas de Argentina:

Natación: 750 metros. (Un circuito frente a Comfandi Vacacional - Lago Calima-Darién)

Ciclismo: 20 Km (Dos circuitos de ciclismo 10 km)

Atletismo: 5 Km (Dos circuitos de 2,5 km).

Tenis

El sanjuanino Juan Fernández está presente en el mundial de tenis master de la ITF (International Tennis Federation), que se juega en México. Este sábado inicia la competencia en individuales en categorías 50+, 55+ y 60+ en las canchas del The Reforma Athletic Club. El torneo se prolongará hasta el sábado 11 de mayo.

En la jornada de sábado, no tendrá rival en la primera ronda, por lo que en la segunda enfrentará a las 14 horas de nuestro país al ganador del partido entre el mexicano Francisco Cerón Rodríguez y el turco Okan Okyay.

En dobles mixtos Juan, junto a Corina Martínez Pastur enfrentará a la dupla mexicana Hermina Sánchez Robles y Marco Antonio Magdaleno del Mazo en partido de 32avos de final.

Rugby

Con la presencia del sanjuanino Juan Pablo Castro como titular, Pampas enfrentará a Dogos XV en partido correspondiente a las undécima fecha del Súper Rugby Américas; el encuentro se jugará en cancha de Tala Rugby Club, en Córdoba, este viernes a las 18:30 horas. El enfrentamiento entre argentinos es de suma importancia, teniendo en cuenta que Dogos está primero en las posiciones, con 36 puntos, mientras que Pampas es su escolta con 35.

Agenda deportiva en San Juan

Bicicross

Este sábado 4 de mayo se celebrará la segunda fecha del campeonato sanjuanino de BMX, que este año homenajea a Víctor Molina. La cita, como de costumbre, está prevista en las instalaciones del Club Bicicross, en Rawson, anexo al velódromo Héroes de Malvinas, en horario de tarde. El precalentamiento iniciará a las 16:30 y las competencias para todas las categorías desde las 17:15 horas.

Vóley

Este sábado 4 de mayo, de 14 a 17 horas, en los playones del Complejo Universitario El Palomar en Capital se llevará a cabo el tercer encuentro provincial de equipos de vóley de la categoría Sub 12 y Sub 13.

Fútbol

Liga Sanjuanina de Fútbol

Este fin de semana, en Primera se disputará la sexta fecha del torneo Apertura 2024 femenino y la 11° fecha del certamen masculino. También habrá actividad en Segunda División.

Primera División – Masculino: el sábado 4/5, a partir de las 16:30 horas, jugarán Villa Obrera vs Unión de Villa Krause, San Lorenzo de Ullum vs López Peláez, Marquesado vs. Minero, Colón Junior vs. el puntero de torneo Juventud Zondina y Trinidad vs Alianza. La fecha continuará el domingo 5/5, desde las 16:30 horas, con Peñarol vs Rivadavia, Sportivo Picón vs Del Bono, Aberastain vs Carpintería, Atenas vs. San Martín y, desde las 17 horas, Desamparados vs. 9 de Julio.

Segunda División – Masculino: la cuarta fecha del torneo comenzará este sábado 4/5 con los siguientes partidos, todos a partir de las 16:30. Los Pumas vs Juventud Unida, Árbol Verde vs Defensores de los Andes, Villa Ibáñez vs. Recabarren, Punteto vs Villa Hipódromo en Del Bono y El Globo vs Rawson Junior. La fecha continuará el domingo 5/5 con el clásico de 9 de Julio con Fiorito vs. Libertad Juvenil (11:15 horas) y seguirá con Defensores de Argentinos vs. San Damián, Rivera vs Centenario Olímpico, Sarmiento de Zonda vs Juventud Ullunera, Huarpes vs San Agustín.

Hockey sobre patines

Torneo Femenino Local

Anoche se disputó la cuarta fecha del campeonato local, el Apertura 2024, el primero del año calendario. Los resultados fueron los siguientes: Social San Juan 6-1 Huarpes, Unión de Villa Krause 5-3 Sindicato Empleados de Comercio, Unión Vecinal de Trinidad 3-1 Aberastain, Valenciano 3-3 Bancaria y Concepción 9-1 a Barrio Rivadavia.

Selección Argentina Sub 19

Este fin de semana, en nuestra provincia se llevará a cabo una concentración del selectivo argentino. La cita pedida por el cuerpo técnico liderado por el entrenador Juan Manuel Garcés está dada para hoy (a las 22 horas en Unión de Villa Krause), mañana y el domingo en Social a las 12 horas.

Los jugadores citados son: Agustín Pontoriero (Bancaria), Mateo Salinas (Concepción), Leandro López (Lomas), Víctor Carrasco (Valenciano), Santiago Manrique (Concepción), Bautista Giménez (Bancaria), Pablo Recio (Hispano), Francisco Briggs (Argentino), Juan Garay (Lomas), Tomás Mereles (Lomas), Tomás Rojas (UVT), Facundo Blanco (Valenciano), Tomás Sciattella (Valenciano), Francisco Mas (Olimpia), Nahuel Calvo (Estudiantil), Santiago Buttazzoni (Olimpia), Juan Cruz Alonso (Bancaria), Nicolás Alonzo (Concepción) y Thiago Manrique (Valenciano).

Copa Nacional (ex Liga A2)

Hoy comenzará la segunda fecha de este nuevo torneo masculino. En Albardón, Sarmiento recibirá a Unión de Villa Krause, Caucetera visitará a Concepción Patín Club y Bancaria Blanco, en Rivadavia, será local de Sindicato Empleados de Comercio. Los tres partidos comenzarán a las 21:30 horas.

Los partidos programados restantes se jugarán este domingo 5 de mayo. Estudiantil recibirá a Palmira de Mendoza, Aberastain de Pocito visitará a La Colonia en Mendoza, Colón Junior jugará en la vecina provincia ante Maipú Giol e IMPSA recibirá a Barrio Rivadavia. Los encuentros comenzarán a las 17 horas. Partidos a programar: Recreativo vs Ciudad de Buenos Aires y San Lorenzo vs. Rowing.

Baloncesto

En el ámbito de la pelota naranja, entresemana y hasta el fin de semana inclusive, habrá más actividad referida al Campeonato Apertura. Habrá partidos en rama femenina y masculina.

Masculino: la séptima fecha del campeonato inició anoche con la victoria de visitante de Universidad 81-74 ante Unión Vecinal de Trinidad. La fecha continuará esta noche con los siguientes partidos: Sanjuanino Junior vs Lanteri, Sporting Estrella vs Urquiza e Hispano vs. Inca Huasi. Los tres encuentros comenzarán a las 22 horas. El último partido será mañana sábado 4/5 con Ausonia vs Jáchal Básquet a las 20 horas.

Femenino: el séptimo capítulo del certamen se jugará este domingo 5 de mayo. Los partidos son Barrio Aramburu vs Urquiza, El Ceibo vs Isca Yacú, Lanteri vs Del Bono y Sanjuanino Junior vs Universidad. Los partidos comenzarán a las 20.

Rugby

Dinos XV

Este sábado 4 de mayo, el equipo masculino de rugby inclusivo de San Juan celebrará su séptimo aniversario. Dinos XV, creado en 2017, lo celebrará desde las 11 horas en adelante en la cancha de rugby del Complejo Universitario El Palomar, en Capital. También estarán presentes las Dinas, equipo de hockey adaptado. La invitación está apta para toda la familia.

Copa Oro o Top 10 Oro de Cuyo

Este fin de semana se jugará la cuarta fecha del campeonato, el más importante de la región a nivel de clubes en rama masculina. El sábado 4/5, Universidad recibirá a Mendoza Rugby. Y en Chacras de Coria, Mendoza, Huazihul visitará a Club Personal Banco Mendoza. Ambos encuentros comenzarán a las 16 horas. El domingo 5/5 jugará el otro elenco sanjuanino en este torneo. San Juan Rugby recibirá a Banco (Mendoza) a las 16 horas.

Copa Plata o Top 10 Plata de Cuyo: también habrá partidos en la Segunda División regional. En rama masculina, este sábado 4/5 se jugará el duelo entre los equipos sanjuaninos. Jockey Club recibirá a Alfiles, desde las 16 horas.

Futsal

Copa Argentina

Este domingo se jugará en San Juan la tercera fase provincial de aquél torneo nacional. Los encuentros pactados son los siguientes:

Cancha de Barrio Rivadavia

Alianza vs. San Ricardo a las 17

Defensores de Argentinos vs Villa Hipódromo a las 19

Barrio Rivadavia vs Colón Junior a las 21

Cancha de Hualilán

Mercedario vs. Villa Porres a las 17

Hualilán vs. Krause a las 19

Estadio La Superiora