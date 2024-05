Juventud Zondina volvió a ganar y manda en el Torneo de Invierno

Desamparados, escolta de Zondina, venció 2 a 1 a Minero como visitante. Juan Villalobos y Omar Benavidez anotaron para el Puyutano, mientras que Gonzalo Villegas convirtió para el local.

La atención del domingo quedó centrada en Pocito dónde se jugó el clásico. Atenas le ganaba 4 a 3 a Aberastain y el partido fue suspendido a los 30’ de la segunda parte. Hinchas locales ingresaron al campo de juego con un ataúd de cartón prendido fuego y lanzaron proyectiles. Ahora deberá definir el Tribunal de Disciplina. Los goles del Mirasol los anotaron Pedro Terrero (2), Gastón Vega y Ezequiel Giménez. El Naranja descontó a través de Manuel Escudero, Juan Barboza y Paulo Garín.

El único empate del domingo se dio en el cruce de López Peláez y 9 de Julio. Terminó 1 a 1 en Alto de Sierra con gol de Carlos Miranda para el local y Martín Ozan para la visita.

Los partidos de Carpintería vs. Marquesado y Del Bono vs. San Lorenzo de Ullum fueron postergados porque los campos de juego no estaban en condiciones por las lluvias del fin de semana.

El martes a las 16 se disputará el partido de San Martín vs. Colón Junior en el predio Emmanuel Mas.

Posiciones:

Juventud Zondina 34 Desamparados 30 Atenas 24* Alianza 23 Colón Jr. 23* Marquesado 22* San Martín 19* López Peláez 18 Picón 19 Minero 19 Unión 18 Peñarol 17 Carpintería 17* Rivadavia 16 9 de Julio 15 San Lorenzo 14* Del Bono 14* Aberastain 13* Trinidad 9 Villa Obrera 8

*Tienen un partido menos