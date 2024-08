Gobierno reglamentó las SAD: el plazo que le dio a la AFA

El mensaje de Sturzenegger tras el decreto del gobierno

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, lanzó un fuerte posteo luego del documento que publicó el Gobierno para avanzar con el arribo de las SAD al fútbol argentino. "El Decreto reglamenta las condiciones bajo las cuales los clubes podrán transformarse en sociedades anónimas o participar en figuras de este tipo. A su vez determina el plazo en el cual las federaciones que operan bajo el imperio de la ley de 20.655 deben adecuar sus estatutos a la ley", explicó.

En ese sentido, aseguró que con este cambio intentan darle "mayor libertad a los socios" y que "a partir de ahora esos socios podrán elegir con mayor libertad cómo organizar su club". "Nadie impone nada. Solo se amplían libertades", agregó. Al mismo tiempo, consideró que la medida podría "generar mayor transparencia y permitir una estructura legal que sea compatible con la inyección de capital en la actividad" y "redundarán en una mayor calidad para nuestros deportes".

"Para incorporar capitales un club no necesita integralmente convertir su forma societaria: puede hacerlo solo con un deporte en particular (fútbol, digamos) donde la asociación civil es accionista y beneficiaria de la rama que maneja ese deporte y que recibe capitales privados. El esquema de participación y asociación lo eligen los socios si lo estiman conveniente", expresó el Ministro. Además, remarcó que "el cumplimiento de la ley no es opcional" y que la elección de los clubes "no depende del estatuto de la federación porque lo dice la ley".

Luego, Sturzenegger -quien también en una reciente entrevista con La Nación + expresó su deseo de que Gimnasia de La Plata sea una SAD- apuntó directamente contra la AFA. "¿Por qué le tienen miedo a que sus socios elijan con mayor libertad cómo organizarse? ¿Por qué tienen miedo de que entren capitales al fútbol? ¿Tienen miedo de que con clubes más fuertes no podrán dominarlos? ¿Tienen miedo qué con mecanismos de gestión más transparentes aumentará el poder de los clubes en detrimento de la AFA?", lanzó.

"Queda para la reflexión individual de cada uno entender y evaluar por qué la AFA le teme a la libertad de sus socios. Nosotros por el contrario estamos convencidos de los beneficios de la libertad y de la necesidad que tiene nuestro futbol de recibir más inversiones. Queremos un futbol desarrollado para que podamos ver crecer a nuestros jugadores acá y no tener que verlos jugar en la Premier, un campeonato donde los clubes son sociedades comerciales hace tiempo", sentenció.

El debate por las SAD en el fútbol argentino

Si bien el estatuto de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) lo impide, Milei había lanzado un decreto al inicio de su Gobierno que permitía la transformación de asociaciones civiles en SAD, pero tiempo después la Cámara Federal de San Martín confirmó la medida cautelar que suspende los artículos 335 y 345 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23.

La postura del presidente Claudio Tapia es opuesta a la del líder de La Libertad Avanza. De hecho, varios clubes expresaron su repudio a las SAD antes del balotaje entre Milei y Sergio Massa, pero hay otros que no se niegan a un cambio rotundo para el fútbol nacional y proponen seguir un modelo similar al del fútbol inglés o de otros países del continente, como Chile, donde los modelos son mixtos. Tras esa manifestación de cada institución, la AFA convocó a un plebiscito y 45 clubes rechazaron las SAD. El único ausente fue Talleres.