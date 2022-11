Gerard Piqué anunció su retiro del fútbol

https://twitter.com/3gerardpique/status/1588223512917184512 Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

“Culés, soy Gerard. Hace semanas, meses, que mucha gente habla de mí. Hasta ahora no he dicho nada. pero ahora quiero ser yo quien hable de mí. Como mucho de ustedes soy del Barsa desde siempre, nací en una familia muy futbolera y muy culé. Desde muy pequeño no quería ser futbolista, quería ser jugador del Barsa. Ultimamente he pensado mucho en ese niño. En qué hubiera pensado aquel Gerard si le hubiera dicho que cumpliría todos sus sueños. Que llegaría al primer equipo del Barsa, que ganaría todos los títulos posibles, que sería campeón de Europa y del mundo... Que jugaría al lado de los mejores de la historia, que sería uno de los capitanes, que haría amigos por siempre. Hace veinticio años que entré al Barsa, me fui y volví”, prologó su discurso ante la cámara.

“El fútbol me lo ha dado todo, el Barsa me lo ha dado todo. Ustedes, culé, me lo han dado todo. Y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido quiero decirles que he decidido que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barsa no había ningún otro equipo y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou. Pasaré a ser un culé más, animaré al equipo y transmitiré mi amor por el Barsa a mis hijos. Tal y como mi familia hizo conmigo. Ya me concen, tarde o temprano volveré. Nos vemos en el Camp Nou, visca el Barsa siempre”, completó su anuncio.

El zaguero atravesaba un año muy difícil desde lo personal y desde lo laboral. Empezando por su separación de Shakira, anunciada el 4 de junio, aunque los rumores de ruptura llevaban varios meses. El campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010 quedó inmerso en un escándalo por las versiones de infidelidad, la irrupción de una nueva relación con Clara Chía Martí, empleada suya de la empresa Kosmos, y los cortocircuitos por la división de bienes y la custodia de los niños, Sasha y Milan.