Ganó Cachín y jugará con Nadal en el Masters 1000 de Madrid

Rafael Nadal, el próximo rival de Pedro Cachín en Madrid

Padro Cachín tendrá sin dudas un partido inolvidable para él en la tercera ronda, se medirá ante Rafael Nadal. El partido será el lunes en el Estadio Manolo Santana, el principal de la Caja Mágica.

"No he jugado nunca contra Cachín, un jugador duro que, después de venir de un periodo difícil de resultados está resurgiendo, así que va a ser difícil. Haré lo posible por estar preparado y recuperado", dijo Rafa tras vencer a Alex de Miñaur por 7-6 (6) y 6-3, en dos horas y dos minutos de partido.

Sobre su momento, dijo: "Al final, llevo muchos meses difíciles, no a nivel personal pero sí a nivel profesional. Siempre pensando y levantándome con la ilusión de vivir una tarde así. Muchísimas gracias a todos. Yo fallo, pero el público no falla nunca. Hay margen de mejora, pero bueno, día a día. Significa mucho haber podido jugar el partido entero, la semana pasada no lo pude hacer. Hoy he conseguido jugar más de dos horas. Y contento por terminar con una victoria que me permite jugar una vez más en esta tremenda pista".