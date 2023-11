Franco Colapinto sacude el automovilismo argentino con un gran anuncio

Además, el piloto argentino declaró: “Gracias al equipo por confiarme el FW45. Formar parte de la Academia este año me abrió los ojos en muchas áreas diferentes y me siento preparado para dar este paso. No puedo esperar”. Colapinto impresionó a la escudería de la Fórmula 1 después de terminar cuarto en la temporada 2023 de la Fórmula 3, con dos victorias y un total de cinco podios.

Antes de su debut en un monoplaza de Fórmula 1, Colapinto participará en Abu Dhabi en la Fórmula 2 con el equipo MP Motorsport y competirá en la temporada 2024 de la categoría. Su incorporación a la Academia de Jóvenes Pilotos de Williams a principios de año le permitió trabajar estrechamente con el equipo, incluyendo sesiones en el simulador de Fórmula 1 de la escudería en Inglaterra.

El piloto argentino compartió su entusiasmo en las redes sociales y escribió: