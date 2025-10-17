La temporada 2025 de la Fórmula 1 volvió a la acción en el Gran Premio (GP) de Estados Unidos, que será la 19ª jornada del año, luego del triunfo de George Russell en Singapur y el 16º puesto de Franco Colapinto con el equipo de Alpine. En un fin de semana con carrera sprint, conocé como finalizó la práctica libre del argentino.
Colapinto finalizó 16° en la práctica libre del GP de Estados Unidos
El piloto argentino volvió a la acción tras promediar un buen fin de semana en Singapur y terminó adelante de su compañero francés.