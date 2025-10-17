Colapinto finalizó 16° en la práctica libre del GP de Estados Unidos

En la FP1, el pilarense fue adaptándose al ritmo con el pasar de las vueltas. Tras un inicio complicado en el que llegó a situarse en el último lugar, sobre el cierre firmó su mejor tiempo y terminó 16°, un puesto por encima de su compañero Pierre Gasly. Lando Norris fue quien se quedó con el primer lugar de la práctica, con una marca de 1:33.294. El podio lo completaron Nico Hulkenberg y Oscar Piastri.

La primera actividad del GP estuvo accidentada en varias medidas. Sobre la media hora, una bandera roja por el desprendimiento de un elemento de uno de los monoplazas frenó la acción por unos minutos y luego, tanto Carlos Sainz como Charles Leclerc tuvieron problemas con sus vehículos -el primero con la caja y el segundo con los cambios-, que los forzaron a abandonar la sesión.