Escándalo en el tenis por doping en uno de los mejores doblistas

También calificó la situación como “devastadora” y reafirmó su compromiso con las reglas de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). “He sido completamente transparente con la ITIA y espero dejar este tema atrás para regresar pronto a las canchas”, expresó.

Mientras dure la suspensión, cuyo plazo todavía no se definió, Purcell tiene prohibido competir, entrenar o ingresar a cualquier recinto relacionado con torneos organizados por miembros de la ITIA, como la ATP, ITF y WTA.

El caso genera mayor impacto dado el prestigio del australiano en dobles. A sus 26 años, fue campeón del US Open 2024 junto a Jordan Thompson y finalista en Wimbledon. Además, conquistó títulos en Houston, Los Cabos y Dallas esta temporada. Por su parte, la Federación Australiana de Tenis aclaró que este episodio no involucra sustancias dopantes, sino únicamente un procedimiento no permitido.

Esta noticia se suma a las recientes suspensiones de Sinner y Swiatek. El italiano, líder del ranking, fue castigado dos veces este año por rastros de clostebol. Mientras tanto, la polaca dio positivo por trimetazidina en agosto, una sustancia cuyo uso sigue siendo debatido dentro del circuito profesional.